Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: суд назначил повторную баллистическую экспертизу

Адвокат подозреваемого Приходько заявил, что предыдущая экспертиза была проведена "непрофессионально". Родственники же убитого мальчика утверждают, что адвокаты умышленно затягивают дело.

В Переяславском районном суде состоялось очередное заседание по делу убийства 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, во время которого судья принял решение назначить дополнительную баллистическую экспертизу. Об этом сообщает телерадиокомпания "Суспільне".

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Суд удовлетворил ходатайство адвоката Виктора Чевогуза о проведении дополнительной экспертизы, поскольку, по его словам, предыдущее исследование Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз было проведено "непрофессионально". К тому же адвокат считает, что данные предыдущей экспертизы не дают ответа на главный вопрос: кто из четырех обвиняемых выстрелил в мальчика.

"Я понимаю, что семье мальчика хочется "казнить-помиловать". Но кого? Обвиняемых четверо, а пуля одна", — сказал адвокат Ивана Приходько, одного из обвиняемых.

В свою очередь, бабушка Кирилла Тлявова, Александра, заявила, что адвокаты хотят получить ответ от экспертов, которые должны определить — пуля попала в мальчика напрямую или в результате рикошета. По ее словам суд попросил предоставить из СИЗО данные о росте подозреваемого Приходько, но оказалось что точных данных нет.

"Теперь суд постановил, чтобы ГБР приехали в СИЗО и померяли рост Приходько. Это вообще дурдом. Чевгуз затягивает дело. Он хочет доказать, что это не Иван убил ребенка. Получается, что ребенка убили, а он хочет доказать, что никто не убивал", — возмутилась Александра Тлявова.

В итоге рассмотрение дела продолжится на следующем заседании суда, которое должно состояться 20 марта.

Напомним, что 1 июня 2019 года в собственном дворе в Переяслав-Хмельницком пятилетний ребенок Кирилл Тлявов получил проникающее огнестрельное ранение в голову, от чего скончался в больнице.

Дело об убийстве дошло до суда, однако, как выяснил Фокус, оказалось, что один из судей — Игорь Опанасюк дружит с одним из подозреваемых Владимиром Петровцем, на основании чего он взял самоотвод. В итоге дело затянулось, а материалы были переданы в Киевский апелляционный суд.