Вместо приговора – самоотвод. Почему затягивается дело об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова

Неожиданный поворот возник в судебном процессе по делу об убийстве ребенка в Переяславе. Судья оказался другом одного из подсудимых. Этот факт всплыл на подготовительном судебном заседании 26 декабря. Теперь материалы направлены в Киевский апелляционный суд, который решит, где дело будет рассматриваться в дальнейшем. Срок меры пресечения подозреваемым истекает 31 декабря. Фокус поговорил с адвокатами сторон и узнал детали абсурдной судебной ситуации

Подсудимых привезли в зал суда из СИЗО – двух бывших полицейских Владимира Петровца и Ивана Приходько, а также их знакомого Дмитрия Кривошея. Четвертый фигурант в деле об убийстве 5-летнего Кирилла, несовершеннолетний сын одного из подозреваемых, прибыл в суд в сопровождении матери, ведь находится под ночным домашним арестом. К сожалению, вместо вопроса продления меры пресечения на заседании рассматривали отвод двух судей.

Кум, брат, сват?

В начале слушания адвокат подсудимого Ивана Приходько попросил об отводе судьи Ярославы Керекезы. Он сослался на то, что судья рассматривает еще одно дело в отношении Приходько, где он является потерпевшим. Второй судья Игорь Опанасюк удовлетворил ходатайство об отводе коллеги, а после и сам взял отвод, аргументировав это тем, что дружит с одним из подозреваемых Владимиром Петровцем.

О дружбе судьи и подсудимого умолчали умышленно, и этот козырь специально припрятали адвокаты защиты? Ведь получается, что продолжить рассмотрение дела в Переяславе-Хмельницком невозможно, кроме этих двух судей, Опасанюка и Керекезы, вести слушание по делу некому. И пока материалы направили в Киевский апелляционный суд, срок меры пресечения подозреваемым истекает 31 декабря и велика вероятность того, что они до конца года все же выйдут на свободу.

«Никто не знал, что так получится. По электронному выбору дело досталось судье Опанасюку. Мы прокуратуру предупреждали, что не направляли дело в Переяслав-Хмельницкий суд, потому что люди там жили, общались – кто в баню вместе ходил, кто на рыбалку. Город-то не большой, все друг друга знают. Но в прокуратуре люди далеки от проблем расследований, и все наши обращения на эту тему игнорировали. Дело нельзя было туда направлять. Могли ведь его направить в Борисполь или в Барышевку. Мы им говорили еще на стадии досудебного следствия, чтобы определились с подсудностью, потому что маленький район, все друг друга знают – кумовья, сваты… Но они не слушали. Прокуратура сегодня самое слабое звено в правоохранительной деятельности. Что теперь будет? Кто сейчас будет косяки прокуратуры разгребать, и в новый год сидеть и все это устранять? Если люди не хотят головами думать, будет что будет», – говорит Фокусу Виктор Чевгуз, адвокат подсудимого Ивана Приходько.

Хорошо спланированная защита

Защитник потерпевшей стороны Александр Щербина возмутился, что протесты участников судебного процесса только затягивают заседание.

«Сторона обвинителей не знали о том, что такие обстоятельства дружбы есть, но этим воспользовалась защита. В суде Переяслава трое судей, которые могут слушать уголовные дела с фигурирующими в них малолетними особами. Один из судей в отпуске, и остается двое – Опанасюк и Керекеза. И что происходит на заседании. Когда адвокат защиты попросил об отводе Керекезы, это решение упало на Опанасюка. А он, в свою очередь, находясь в дружеских отношениях с подсудимым Петровцем и понимая, что рассматривать дело не может, сначала удовлетворяет отвод коллеги, а после заявляет о самоотводе. Но должен был еще до всего этого заявить о дружбе с подсудимым. Умалчивая о дружбе изначально, фактически избавил от возможности слушания в этом суде дела», – говорит Фокусу адвокат семьи убитого мальчика.

Сейчас Александр Щербина подает заявление в прокуратуру о возбуждении уголовного дела в отношении судьи Игоря Опанасюка, считая, что все это хорошо сыгранная защита подсудимых и умышленное затягивание рассмотрения дела.

Теперь остается лишь надеется на быстрое рассмотрение материалов Киевским апелляционным судом и непредвзятость и честность судьи, который будет рассматривать дело.

История трагедии

31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области двое нетрезвых патрульных решили пострелять по металлическим банкам недалеко от детской площадки. Шальная пуля попала в голову 5-летнему Кириллу Тлявову.

Мальчика с окровавленной головой нашли родители на детской площадке. В больнице диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, внутренне-мозговую гематому и перелом височной кости. Врачи не смогли извлечь пулю из мозга ребенка. Кирилл умер 3 июня.

Позже были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались полицейские, которые в то время находились вне службы и были в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемым в смерти мальчика Ивану Приходько и Владимиру Петровцу суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В июле следствие объявило подозрение третьему подозреваемому в убийстве Кирилла. Им оказался знакомый бывших копов – Дмитрий Кривошей. Голосеевский суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

После нашелся и четвертый участник стрельбы – сын одного из подозреваемых, 16-летний подросток. По версии следствия, он также использовал оружие и совершал из него выстрелы.

Все еще оружие, из которого был произведен смертельный выстрел, не нашли. Да и сейчас это уже не так важно, мало того что Кирилла родителям уже не вернуть, так еще велика вероятность того, что подсудимым удастся встретить Новый год дома, на свободе.