Суд не смог продлить меру пресечения подозреваемым по делу 5-летнего Тлявова
2019-12-26 22:51:37
Вместо продления меры пресечения судьи решили взять отвод, а дело направили в Киевский апелляционный суд
Сегодня, 26 декабря, Переяславский райсуд так и не рассмотрел продление меры пресечения подозреваемым в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.
Об этом сообщает hromadske.
Вместо вопроса продленися меры пресечния на заседании рассматривали отвод двух судей.
Сначала судья Игорь Опанасюк удовлетворил ходатайство об отводе своей коллеги Ярославы Керекез, а потом и сам взял отвод, агрументировав это тем, что он дружит с одним из подозреваемых полицейских Владимиром Петровцем.
Прокурор отметил, что этот факт дружбы Опанасюка и Петровца ставит под сомнение предыдщуее решение судьи об отводе Ярославы Керекез.
Теперь продолжить рассмотрение дела в Переяслав-Хмельницком невозможно, ведь это могли делать только двое судей – Опанасюк и Керекез.
Материалы направлены в Киевский апелляционный суд, который решит, где дело будет рассматриваться в дальнейшем. Срок меры пресечения подозреваемым истекает 31 декабря.
Таким образом, если подозреваемым до конца года не успеют продлить меру пресечения, они выйдут на свободу.
Как ранее сообщал Фокус:
- 1 июня в собственном дворе в Переяслав-Хмельницком получил огнестрельное ранение в голову 5-летний Кирилл Тлявов. 3 июня он скончался в больнице.
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По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских – Ивана Приходько и Владимира Петровца. Их арестовали на 2 месяца без права внесения залога.
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Рядом с полицейскими находились другие лица – взрослый и несовершеннолетний. Им сообщили о подозрении. 16-летнему подростку избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.