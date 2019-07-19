Четвертому подозреваемому в деле 5-летнего Тлявова избрали меру пресечения

Голосеевский райсуд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста

Четвертому подозреваемому в деле об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на постановление Голосеевского райсуда Киева.

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство прокурора.

18 июля полиция согласовала подозрение четвертому фигуранту дела, которым оказался 16-летний подросток.

По версии следствия, он также использовал оружие и совершал из него выстрелы.

Как ранее сообщал Фокус:

В Переяслав-Хмельницком 5-летний мальчик в собственном дворе в результате выстрела получил тяжелое ранение головы и открытую черепно-мозговую травму.

Правоохранители задержали двоих полицейских, которые подозреваются в нанесении огнестрельного ранения 5-летнему мальчику.

3 июня мальчик скончался в больнице. Состояние малыша было крайне тяжелым.

Голосеевский суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога полицейских Владимира Петровца и Ивана Приходько.