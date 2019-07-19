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Четвертому подозреваемому в деле 5-летнего Тлявова избрали меру пресечения

2019-07-19 22:54:19

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Четвертому подозреваемому в деле 5-летнего Тлявова избрали меру пресечения

Фото: ukranews.com

Голосеевский райсуд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста

Четвертому подозреваемому в деле об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на постановление Голосеевского райсуда Киева.

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Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство прокурора.

18 июля полиция согласовала подозрение четвертому фигуранту дела, которым оказался 16-летний подросток.

По версии следствия, он также использовал оружие и совершал из него выстрелы.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 18 июля Голосеевский суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток для третьего подозреваемого по делу об убийстве 5-летнего мальчика.
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