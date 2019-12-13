Убийство Павла Шеремета: виновных нашли или назначили?

В четверг, 12 декабря, национальная полиция задержала подозреваемых в деле об убийстве журналиста, гражданина России Павла Шеремета. В их числе – действующий военнослужащий и музыкант Андрей "Riffmaster" Антоненко. А также волонтер и детский кардиолог Юлия Кузьменко.

"Я думал, это шутка, но ошибся"

Около 15 часов дня Андрей Антоненко написал на своей страничке в Facebook: "Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас. В моем дворе. Будет обыск. Хелп!".

Полиция заблокировала вход в подъезд дома на улице Старовокзальной, где живет музыкант. Но, он смог выйти к прибывшим на место журналистам и сказать: "Я думал, это шутка, но ошибся".

Коллеги характеризуют подозреваемого как "широко известного музыканта в узких кругах". Вспоминают, что иногда он выступал на одной сцене с украинским коллективом "Тартак". А также участвовал вместе с лидером группы Сашко Положинским в концертах в зоне АТО. Затем пошел служить в Вооруженные силы. "Патриот, хороший человек", — так говорят об Антоненко его знакомые. Большинство из них не верит, что он может быть причастен к убийству известного российского журналиста Павла Шеремета. Тем не менее, в 16 часов вечера на пресс-конференции в МВД об этом заявил сам министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Информация не только сенсационная, но и шокирующая", – заявил Арсен Аваков на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским и генпрокурором Русланом Рябошапкой. — "Украинское общество должно четко осознавать, где грань, за которой патриотизм превращается в предательство своей страны и преступление".

В ЕДИНОМ ПОРЫВЕ. Брифинг Нацполиции посетили президент и генпрокурор

По данным правоохранителей, выйти на возможных исполнителей резонансного преступления им позволили комплексные действия. Полицейские провели около пятидесяти экспертиз, проверили десятки тысяч абонентов, проанализировали миллионы телефонных соединений и видеозаписи с двухсот камер наблюдения.

По словам начальника криминальной полиции Евгения Коваля, изначально силовики рассматривали несколько версий.

"Первая из них, ошибка в объекте преступления, так как машина принадлежала не Шеремету, а главному редактору "Украинской правды" и гражданской супруге журналиста — Елене Притуле", — говорит, он. — "Вторая — бытовые конфликты. Третья — профессиональная деятельность Шеремета. И, наконец, дестабилизация социально-политической ситуации путем убийства известной личности. В последствии первые три версии не нашли подтверждения. Поэтому следствие продолжало работать по четвертой, которая стала основной".

Кроме Шеремета могли убить Марусю Зверобой

"Мы проанализировали данные о 35 фактах подобных подрывов, — говорит, Коваль. — И в результате, обратили особое внимание на подрыв электрической опоры в Херсонской области 21 ноября 2015 года и неудачное покушение на бизнесмена Ч. в поселке Косов Ивано-Франковской области летом 2018-го. После чего очертили круг подозреваемых".

Изначально следователи не видели связи между людьми, которые участвовали в этих преступлениях. Но после долгих наблюдений и сопоставлений фактов правоохранителям удалось выйти на ограниченное число лиц.

В частности, Антоненко тесно общался с Юлией Кузьменко и гражданином К. с псевдонимом "Электрик". А с ними были связаны добровольцы АТО с позывными "Пистолет", "Буча" (Владислав Грищенко) и "Пума" (Инна Грищенко). По мнению силовиков, трое последних причастны к покушению на предпринимателя в Ивано-Франковской области. В этом же деле фигурирует и медсестра Яна Дугар. За несколько дней до убийства журналиста она якобы фотографировала машину редактора "Украинской правды" Алены Притулы. А взрывчатку в автомобиль заложила Юлия Кузьменко, которой помогал Антоненко.

ОГРАНИЧЕННЫЙ КРУГ ЛИЦ. Подозреваемые якобы искали сакральную жертву

Любопытно, что, по словам полицейских, подозреваемые обсуждали между собой, кого бы им выбрать из известных людей на роль сакральной жертвы для дестабилизации социально-политической ситуации в государстве. Для того, что бы доказать свои слова силовики даже рассекретили переговоры возможных преступников о Марусе Зверобой. Мол, волонтер едва не стала объектом преступления.

В качестве доказательства сказанного, правоохранители обнародовали и другие разговоры подозреваемых. В одном из них слышно, как фигурант дела Вакуленко под псевдонимом "Пистолет" звонит Инне Грищенко, чтобы рассказать о вызове на допрос. А она ему спокойно говорит: "Бери адвоката и иди". В другой бесседе "гражданин К" по прозвищу "Электрик" в разговоре с Владиславом Грищенко заявляет о том, что "думает пойти и застрелиться". Мол, не вижу смысла жить дальше – "столько всего начудил".

"Пока мы установили только исполнителей", – сказал журналистам генеральный прокурор Руслан Рябошапка. – "Но найдем и заказчиков".

"Виновны эти люди или нет?"

"Заявления президента Украины, министра Внутренних дел и генерального прокурора на совместном брифинге можно назвать нарушением презумпции невиновности", — говорит эксперт Реанимационного пакета реформ Евгений Крапивин. — "На подобные нарушения неоднократно обращал внимание Европейский суд по правам человека".

Он уточняет, что так и не понял смысла присутствия на пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского.

"У зрителя может сложиться впечатление, что президент дал поручение расследовать убийство и виновных уже установили", — подчеркивает эксперт. — "Мне кажется, что теперь у нас пресс-брифинги заменяют судебные слушания. Вся эта история выглядит посягательством на независимость органов правосудия".

В свою очередь бывший и.о. министра внутренних дел Михаил Корниенко уточняет: "Пока суд не рассмотрит все обстоятельства и не вынесет приговор, никто не имеет права никого обвинять".

ПРИКОСНУТЬСЯ К УСПЕХУ. Зеленский поблагодарил правоохранителей за "мощную работу"

Возмущается случившимся и юрист Зоряна Бортновская. "Очень циничный трюк! Теперь вся страна знает "кто убийца", ведь на пресс-конференции был сам президент. А учитывая тот факт, что президент в Украине все еще может влиять на суд, как нам теперь обеспечить этим людям право на справедливое судебное разбирательство?".

При этом бывший сотрудник ГУБОП МВД Украины, просивший не называть его фамилию в публикации, отмечает, что на пресс-конференции ни слова не было сказано о заказчиках преступления.

"Если силовики располагали фамилиями и фотографиями вероятных исполнителей преступления, значит, они могли "прошерстить" все их окружение и найти того, кто "заказал" журналиста. Почему этот человек до сих пор не задержан? К слову, если он смотрел этот брифинг, как вы думаете, что он сейчас делает? Правильно, бежит из страны!", — поделился своими соображениями следователь.

Вызывает у экспертов сомнения и основная версия следствия. Очевидно, что смерть малоизвестного в Украине российского журналиста Павла Шеремета никак не могла повлиять на ситуацию в государстве. Тем более, привести к дестабилизации.

"Расследование подобных преступлений часто приводит к совершенно неожиданным результатам", – отмечает Михаил Корниенко. – "Может оказаться, что заказчик преступления находится в Украине, и преследовал свои личные цели".

А вот, что говорит мама погибшего журналиста Людмила Шеремет:

"Мне сейчас все звонят и спрашивают, что чувствует материнское сердце", – говорит она. – "Мол, виновны эти люди или нет? А я отвечаю, что не знаю. Материнское сердце уже давно ничего не чувствует. Я не могу понять, зачем была эта пресс-конференция? Только ради публичности?".

Согласна с Людмилой Станиславовной и главный редактор известного оппозиционного портала "Белорусский партизан", коллега и друг Павла Шеремета – Светлана Калинкина:

"Если все сказанное на брифинге соответствует действительно, очень грустно. Паша ехал в послереволюционную Украину с открытым сердцем. Он верил, что в вашей стране действительно произошли демократические изменения. Следствие по его делу длится уже больше трех лет. И мы до сих пор не получили ответов. Лично у меня обнародованные вашими правоохранителями аудиозаписи вызывают сомнения. На них нет ответов на главные вопросы. Во-первых, зачем подозреваемым понадобилось убивать Пашу? Во-вторых, если это действительно сделали они, кто за ними стоял?

"Козырь" Авакова

С какой целью Арсен Аваков решил показывать "кино" и пригласил на сеанс и президента, и генпрокурора – можно только догадываться.

С одной стороны, убийство журналиста Шеремета – резонансное преступления, раскрыть которое требовало общество. Поэтому работа силовиков по этому делу должна быть максимально открытой. С другой, не надо забывать, что общество не раз требовало отставки Арсена Авакова, поскольку считает его деятельность неэффективной. Остаться на своем посту министру удалось лишь благодаря поддержке президента. Владимир Зеленский не раз заявлял, что заключил с Аваковым соглашение на полгода и дальнейшее сотрудничество будет зависеть от результатов работы министра. К слову, названный гарантом срок истекает в январе. И не исключено, что фарс по делу об убийстве Павла Шеремета был приурочен именно к этой дате. Тем более, что обнародованная сегодня информация могла быть известна министру еще летом, когда экс-руководитель Нацполиции Сергей Князев передал ему отчет о расследовании дела журналиста. Не исключено, что министр просто припрятал этот козырь "в рукаве".

"Благодаря этому брифингу Арсен Аваков мог получить иммунитет. Фактически, сегодня мы увидели будущего премьера", — считает политтехнолог Тарас Березовец.

Кстати, после брифинга журналисты спросили министра внутренних дел о том, связана ли пресс-конференция с его возможной отставкой? На что он ответил:

"У меня есть только одна договоренность с президентом Владимиром Зеленским — работать честно и комфортно", — ответил им Аваков. — "Не факт, что после этого дела и ряда других завершенных дел мне не захочется попросить об отставке".