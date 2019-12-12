Рок-музыкант Андрей Антоненко рассказал, что ему вменяют организацию убийства Шеремета

По словам Антоненко, в группу, по версии следствия, входят "я, госпожа [волонтер Юлия] Кузьменко, это детский сосудистый хирург, третьего человека я не знаю"

К дому Андрея Антоненко съезжаются активисты. В частности уже прибыл юрист Маси Найем, лидер группы "Тартак" Александр Положинский и другие.

Об этом сообщает Lb.ua.

Антоненко рассказал журналистам, что ему вменяют организацию преступной группы, которая убила Шеремету.

"Якобы я организовал группу по убийству Шеремета. Я услышал свою фамилию в организации убийства, изготовлении взрывчатки, еще чего-то", – рассказал музыкант, который сейчас служит в Вооруженных силах. Он отказался подписывать подозрение и вызвал адвокатов.

По словам Антоненко, в группу, по версии следствия, входят "я, госпожа [волонтер Юлия] Кузьменко, это детский сосудистый хирург, третьего человека я не знаю".

"Я сначала подумал, что шутка, оказалось не шутка", – заявил он.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

Участник АТО Владислав Грищенко, подозреваемый в покушении на убийство в Ивано-Франковской области заявил, что следователь предлагал ему признать себя виновным в деле журналиста Павла Шеремета

Как ранее сообщал Фокус: