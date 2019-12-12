Детали министр пообещал рассказать в скором времени на брифинге

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом он сообщил в Facebook.

"Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела!", – написал он.

По его словам, в ближайшем времени суд изберет задержанным меру пресечения. Также он пообещал рассказать детали расследования на брифинге.

Несколькими минутами ранее Андрей Антоненко, лидер группы Riffmaster, ветеран АТО, сообщил в Facebook, что ему "предъявляют убийство" Шеремета.

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Практически сразу после поста Авакова адвокат Влад Добош сообщил о задержании врача и волонтера Юлии Кузьменко по подозрении в соучастии в убийстве. В каком именно он не сообщил.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

Участник АТО Владислав Грищенко, подозреваемый в покушении на убийство в Ивано-Франковской области заявил, что следователь предлагал ему признать себя виновным в деле журналиста Павла Шеремета.