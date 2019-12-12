Материнского сердца больше нет. Людмила Шеремет — о задержании подозреваемых в убийстве сына

2019-12-12 21:23:00

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Мать погибшего журналиста считает, что преступление не расследовано, пока не назван заказчик убийства

Людмила Шеремет рассказала в комментарии Фокусу, что за последние два года ни разу не встречалась с представителями следствия по делу об убийстве Павла Шеремета и о брифинге министра внутренних дел узнала от киевских знакомых.

"Я была у своей подруги, с которой я давно не виделась, мы пили кофе и разговаривали, мне позвонили из Киева и сообщили, что будет брифинг министра внутренних дел (Арсена Авакова). Хорошо, что предупредили, потому что я не знала об этом. И я хотя бы успела доехать домой, чтобы ее посмотреть", — рассказала Людмила Шеремет.

По словам матери трагически погибшего журналиста, за последние два года она не встречалась с представителями следствия и не получала каких-либо новостей о том, как продвигается расследование. Женщина уверена, что пока не назван заказчик убийства, дело нельзя считать раскрытым.

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ДВА ТЕМНЫХ СИЛУЭТА. Для Людмилы Шеремет главное, чтобы преступление не свалили на случайных людей

"Что я вам могу сказать? Я не понимаю, зачем эта информация появилась до окончания расследования. Ради публичности? Заказчик до сих пор не назван, а, значит, преступление не расследовано. Непонятно, зачем этим людям было убивать моего сына", — поделилась своими сомнениями Людмила Шеремет. — "Виновны они или нет, покажет суд. Я надеюсь, что у следствия есть доказательства. Главное для меня, чтобы это преступление не свалили на случайных людей. Мне сейчас все звонят и спрашивают, что чувствует ваше сердце. Это убийцы или нет? А я им отвечаю: мое сердце больше ничего не чувствует. Материнского сердца больше нет".

Мать Павла добавила, что время от времени наведывается в Киев, чтобы поставить свечку за упокой его души во Владимирском соборе.

"В последних числах ноября я приезжала в Киев по личным делам и для того, чтобы нанять нового адвоката. Жила у Алены Притулы, но тему Павла мы с ней не обсуждаем, потому что это крайне больная тема для нас обеих", — рассказала Людмила Шеремет.

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