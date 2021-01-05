Бывший сотрудник белорусского спецназа готов свидетельствовать в деле Шеремета

Макар сказал, что сможет прилететь в Киев для дачи показаний когда представители украинских спецслужб будут готовы его встретить.

Игорь Макар, ранее работавший в спецназе Беларуси, рассказал "Суспільному", что готов дать показания в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Он заявил, что с ним уже связывались представители украинских спецслужб.

"Официального допроса не было, но сегодня со мной связывались украинские спецслужбы. Я разговаривал и дал свое согласие на сотрудничество. Я буду готов дать показания в Генеральной прокуратуре Украины. Также я сказал, что показания будет готов предоставить бывший сотрудник (КГБ Беларуси — ред.), который сейчас уехал в страну Евросоюза", — сказал Макар.

Бывший белорусский спецназовец отметил, что готов прилететь в Киев. Конкретной даты когда это может произойти он не назвал, подчеркнув, что это зависит от украинских спецслужб. Макар заявил, что он приедет в Украину когда украинская сторона скажет, что готова его встретить.

Игорь Макар является тем человеком, который обнародовал пленки, которые якобы доказывают причастность Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси к убийству журналиста Павла Шеремета. По его словам, украинским правоохранителям эти записи были переданы еще в декабре 2020 года.

Отметим, 4 января 2021 года бельгийское издание EUObserver сообщило, что КГБ Беларуси еще в 2012 году по приказу Александра Лукашенко якобы изучал возможность убийства журналиста Павла Шеремета. Также к расследователям попали документы слежения за Павлом Шереметом.

Эксперт Национального центра медиа криминалистики США (Университет Колорадо) Каталин Григорас, который изучал запись в 2020 году по запросу EUObserver, сказал, что из нее удалена цифровая подпись, которая могла бы помочь идентифицировать источник в КГБ, но в самой записи не обнаружено каких-либо следов аудиоманипуляций.

Журналист "Украинской правды" Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года украинские правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь. Все они отрицают причастность к преступлению. Сейчас в СИЗО находится только Антоненко, остальным подследственным изменили меру пресечения на более мягкую.

25 августа 2020 года суд начал рассмотрение дела и привлек к процессу присяжных.