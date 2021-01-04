Убийство журналиста Шеремета в Беларуси готовили еще в 2012 году, – СМИ

Шеремет в то время жил и работал в России и его, якобы, планировали взорвать.

Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси по приказу президента Александра Лукашенко изучал возможность убийства журналиста Павла Шеремета. Это следует из аудиозаписи совещания с участием тогдашнего главы КГБ Вадима Зайцева, сообщило бельгийское издание EUObserver.

Запись сделана 11 апреля 2012 года во время совещания, посвященное началу деятельности секретного 7-го отдела антитеррористического подразделения КГБ "Альфа". Среди прочего там обсуждается способ убийства Павла Шеремета, который в то время жил и работал в России. Ставится задача его взорвать.

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"Вот по Шеремету нужно сработать, который за*бал бл*дь. Сделаем закладку какую-то и так далее, чтоб эту крысу бл*дь совсем бл*дь ни рук, ни ног не соберут… Президент ждет этих операций ", – сказал Зайцев.

На записи также есть разговоры, указывающие на то, что в 2012 году КГБ Беларуси готовило операции по устранению и других политических оппонентов власти, находившихся на территории других государств. Как сказал Зайцев, задачу организации политических убийств поставил перед КГБ сам Лукашенко и выделил на это 1,5 млн долларов.

Также к расследователям попали документы слежения за Павлом Шереметом.

По информации источников издания "Белорусский народный трибунал", седьмой отдел антитеррористического подразделения КГБ РБ "Альфа" был создан в 2012 году для решения "грязных" задач, в том числе террора и устранения политических конкурентов. Операции, речь о которых идет на записи, не были осуществлены, а Зайцев в 2012 году покинул свой пост в КГБ.

Как пишет EUObserver, запись получил еще 2012 году Игорь Макар – бывший заместитель командира боевой группы антитеррористического подразделения МВД Беларуси "Алмаз". Он передал ее анонимно западной стороне. Однако до сегодняшнего дня ни запись, ни собранная информация не публиковались.

[ + – ] Игорь Макар

Эксперт Национального центра медиа криминалистики США (Университет Колорадо) Каталин Григорас, который изучал запись в 2020 году по запросу EUObserver, сказал, что из нее удалена цифровая подпись, которая могла бы помочь идентифицировать источник в КГБ, но в самой записи не обнаружено каких-либо следов аудиоманипуляций.

EUObserver – независимое интернет-издание, уделяющее основное внимание освещению политических событий в Европейском союзе. Оно делает акцент на актуальных темах, связанных с правами человека, борьбой с коррупцией, охраной окружающей среды, проблемами демократизации в ЕС.

Напомним, журналист "Украинской правды" Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года украинские правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь. Все они отрицают причастность к преступлению. Сейчас в СИЗО находится только Антоненко, остальным последственным изменили меру пресечения на более мягкую.

25 августа этого года суд начал рассмотрение дела и привлек к процессу присяжных.