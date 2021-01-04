Убийство журналиста Шеремета в Беларуси готовили еще в 2012 году, – СМИ
Шеремет в то время жил и работал в России и его, якобы, планировали взорвать.
Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси по приказу президента Александра Лукашенко изучал возможность убийства журналиста Павла Шеремета. Это следует из аудиозаписи совещания с участием тогдашнего главы КГБ Вадима Зайцева, сообщило бельгийское издание EUObserver.
Запись сделана 11 апреля 2012 года во время совещания, посвященное началу деятельности секретного 7-го отдела антитеррористического подразделения КГБ "Альфа". Среди прочего там обсуждается способ убийства Павла Шеремета, который в то время жил и работал в России. Ставится задача его взорвать.
"Вот по Шеремету нужно сработать, который за*бал бл*дь. Сделаем закладку какую-то и так далее, чтоб эту крысу бл*дь совсем бл*дь ни рук, ни ног не соберут… Президент ждет этих операций ", – сказал Зайцев.
На записи также есть разговоры, указывающие на то, что в 2012 году КГБ Беларуси готовило операции по устранению и других политических оппонентов власти, находившихся на территории других государств. Как сказал Зайцев, задачу организации политических убийств поставил перед КГБ сам Лукашенко и выделил на это 1,5 млн долларов.
Также к расследователям попали документы слежения за Павлом Шереметом.
По информации источников издания "Белорусский народный трибунал", седьмой отдел антитеррористического подразделения КГБ РБ "Альфа" был создан в 2012 году для решения "грязных" задач, в том числе террора и устранения политических конкурентов. Операции, речь о которых идет на записи, не были осуществлены, а Зайцев в 2012 году покинул свой пост в КГБ.
Как пишет EUObserver, запись получил еще 2012 году Игорь Макар – бывший заместитель командира боевой группы антитеррористического подразделения МВД Беларуси "Алмаз". Он передал ее анонимно западной стороне. Однако до сегодняшнего дня ни запись, ни собранная информация не публиковались.
Эксперт Национального центра медиа криминалистики США (Университет Колорадо) Каталин Григорас, который изучал запись в 2020 году по запросу EUObserver, сказал, что из нее удалена цифровая подпись, которая могла бы помочь идентифицировать источник в КГБ, но в самой записи не обнаружено каких-либо следов аудиоманипуляций.
EUObserver – независимое интернет-издание, уделяющее основное внимание освещению политических событий в Европейском союзе. Оно делает акцент на актуальных темах, связанных с правами человека, борьбой с коррупцией, охраной окружающей среды, проблемами демократизации в ЕС.
Напомним, журналист "Украинской правды" Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
12 декабря 2019 года украинские правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь. Все они отрицают причастность к преступлению. Сейчас в СИЗО находится только Антоненко, остальным последственным изменили меру пресечения на более мягкую.
25 августа этого года суд начал рассмотрение дела и привлек к процессу присяжных.