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Политика Убийство Павла Шеремета Павел Шеремет: КГБ Беларуси и новая версия убийства

Пятая годовщина убийства журналиста Павла Шеремета: в Киеве прошла акция памяти (фото)

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Фото: УП | Пятая годовщина убийства журналиста Павла Шеремета: в Киеве прошла акция памяти

Участники мероприятия напомнили, что за прошедшие годы правоохранителям так и не удалось найти заказчиков, потому вопрос "Кто убил Павла?" остается открытым.

Сегодня, 20 июля, в 7:45 утра в Киеве началась акция памяти о журналисте Павле Шеремете. Коллеги, близкие и неравнодушные собрались на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, где ровно пять лет назад, 20 июля 2016 года, в это же время был убит Шеремет. Об этом рассказывает УП.

Участники акции принесли к месту гибели журналиста фотографию, в нижнем углу которой написано "Политическое дело Павла Шеремета". Один из коллег пришел на мероприятие в футболке с надписью "Кто убил Павла?"

Отмечается, что за прошедшие пять лет следствию не удалось установить причастных к смерти журналиста. Производство же против тех, кого МВД назвало "исполнителями убийства", рассматривается в суде.

Издание УНН сообщает, что в ходе акции включали любимую музыку журналиста. Организаторы мероприятия настаивали на важности встречи и утверждали, что виновные в убийстве Шеремета должны быть наказаны.

Павел Шеремет, Павло Шеремет, журналист, убийство, убийство журналиста
Фото: УП
Павел Шеремет, Павло Шеремет, журналист, убийство, убийство журналиста
Фото: УП
Павел Шеремет, Павло Шеремет, журналист, убийство, убийство журналиста
Фото: УП
Павел Шеремет, Павло Шеремет, журналист, убийство, убийство журналиста
Фото: УП
Павел Шеремет, Павло Шеремет, журналист, убийство, убийство журналиста
Фото: УП
Павел Шеремет, Павло Шеремет, журналист, убийство, убийство журналиста
Фото: УП
Фото: УП
Фото: УП
Павел Шеремет, Павло Шеремет, журналист, убийство, убийство журналиста
Павел Шеремет, Павло Шеремет, журналист, убийство, убийство журналиста
Павел Шеремет, Павло Шеремет, журналист, убийство, убийство журналиста
Павел Шеремет, Павло Шеремет, журналист, убийство, убийство журналиста
Павел Шеремет, Павло Шеремет, журналист, убийство, убийство журналиста
Павел Шеремет, Павло Шеремет, журналист, убийство, убийство журналиста

Напомним, Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. В декабре 2019 года уже бывший глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании троих подозреваемых в его убийстве: военной медсестры Яны Дугарь, музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко и врача Юлии Кузьменко. Впрочем, у журналистов и общественности появилось множество вопросов к предложенной правоохранителями версии гибели Шеремета, на которые те так и не смогли дать ответ.

20 мая 2021 года президент Владимир Зеленский не исключил того, что Авакова могут отправить в отставку из-за дела Шеремета. В тот же день глава государства признался, что переписывался с подозреваемой Яной Дугарь. 13 июля, за неделю до пятой годовщины убийства Шеремета, Аваков написал заявление об отставке.