Пятая годовщина убийства журналиста Павла Шеремета: в Киеве прошла акция памяти (фото)

Участники мероприятия напомнили, что за прошедшие годы правоохранителям так и не удалось найти заказчиков, потому вопрос "Кто убил Павла?" остается открытым.

Сегодня, 20 июля, в 7:45 утра в Киеве началась акция памяти о журналисте Павле Шеремете. Коллеги, близкие и неравнодушные собрались на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, где ровно пять лет назад, 20 июля 2016 года, в это же время был убит Шеремет. Об этом рассказывает УП.

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Участники акции принесли к месту гибели журналиста фотографию, в нижнем углу которой написано "Политическое дело Павла Шеремета". Один из коллег пришел на мероприятие в футболке с надписью "Кто убил Павла?"

Отмечается, что за прошедшие пять лет следствию не удалось установить причастных к смерти журналиста. Производство же против тех, кого МВД назвало "исполнителями убийства", рассматривается в суде.

Издание УНН сообщает, что в ходе акции включали любимую музыку журналиста. Организаторы мероприятия настаивали на важности встречи и утверждали, что виновные в убийстве Шеремета должны быть наказаны.

Фото: УП Фото: УП Фото: УП Фото: УП Фото: УП Фото: УП Фото: УП Фото: УП

Напомним, Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. В декабре 2019 года уже бывший глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании троих подозреваемых в его убийстве: военной медсестры Яны Дугарь, музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко и врача Юлии Кузьменко. Впрочем, у журналистов и общественности появилось множество вопросов к предложенной правоохранителями версии гибели Шеремета, на которые те так и не смогли дать ответ.

20 мая 2021 года президент Владимир Зеленский не исключил того, что Авакова могут отправить в отставку из-за дела Шеремета. В тот же день глава государства признался, что переписывался с подозреваемой Яной Дугарь. 13 июля, за неделю до пятой годовщины убийства Шеремета, Аваков написал заявление об отставке.