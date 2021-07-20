П'ята річниця вбивства журналіста Павла Шеремета: у Києві пройшла акція пам'яті (фото)

Учасники заходу нагадали, що за минулі роки правоохоронцям так і не вдалося знайти замовників, тому питання "Хто вбив Павла?" залишається відкритим.

Сьогодні, 20 липня, о 7:45 ранку в Києві почалася акція памʼяті про журналіста Павла Шеремета. Колеги, близькі та небайдужі зібралися на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка, де рівно пʼять років тому 20 липня 2016 року, у цей же час був убитий Шеремет. Про це розповідає УП.

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Учасники акції принесли до місця загибелі журналіста фотографію, у нижньому кутку якої написано "Політична справа Павла Шеремета". Один із колег прийшов на захід у футболці з написом "Хто вбив Павла?"

Відзначається, що за минулі пʼять років слідству не вдалося встановити причетних до смерті журналіста. Провадження ж проти тих, кого МВС назвало "виконавцями вбивства", розглядається в суді.

Видання УНН повідомляє, що в ході акції включали улюблену музику журналіста. Організатори заходу наполягали на важливості зустрічі та стверджували, що винні у вбивстві Шеремета повинні бути покарані.

Фото: УП Фото: УП Фото: УП Фото: УП Фото: УП Фото: УП Фото: УП Фото: УП

Нагадаємо, Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в результаті вибуху автомобіля. У грудні 2019 роки вже колишній глава МВС Арсен Аваков повідомив про затримання трьох підозрюваних у його вбивстві: військової медсестри Яни Дугарь, музиканта та ветерана АТО Андрія Антоненка та лікаря Юлії Кузьменко. Втім, у журналістів і громадськості зʼявилося безліч питань до запропонованої правоохоронцями версії загибелі Шеремета, на які ті так і не змогли дати відповідь.

20 травня 2021 року президент Володимир Зеленський не виключив того, що Авакова можуть відправити у відставку через справу Шеремета. У той же день глава держави зізнався, що листувався з підозрюваною Яною Дугарь. 13 липня, за тиждень до пʼятої річниці вбивства Шеремета, Аваков написав заяву про відставку.