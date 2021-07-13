Від прем'єрства до мера Харкова: топ-5 версій, чому Аваков йде з посади глави МВС

13 липня Арсен Аваков, який керував МВС із лютого 2014 року, несподівано для багатьох написав заяву про відставку. Фокус зібрав думки політиків та експертів про можливі причини такого рішення і про майбутнє міністра.

13 липня глава Міністерства внутрішніх справ України (МВС) Арсен Аваков написав заяву про відставку. Фотографія заяви була опублікована на офіційному сайті відомства, а сам поки ще чинний міністр поділився на своїй сторінці у Facebook життєрадісною фотографією, в підписі до якої подякував колегам і службовцям за спільну роботу.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

[ + – ] Аваков написав заяву про відставку з посади глави МВС Фото: прес-служба МВС

[ + – ] Аваков написав заяву про відставку з посади глави МВС Фото: скриншот

Утім, від офіційних осіб поки не надходило коментарів про причини відставки Авакова, який керував МВС 2 694 дні і "пережив" чотирьох премʼєр-міністрів, тому Фокус вирішив зібрати думки з цього приводу експертів і політиків.

"Піти з посади Авакова попросив Зеленський"

Журналістка Соня Кошкіна незабаром після появи інформації про те, що Аваков написав заяву про відставку, заявила на своєму каналі в Telegram, що покинути займану посаду главу МВС попросив президент України Володимир Зеленський.

[ + – ] Соня Кошкіна про відставку Авакова

Про це на своєму Telegram-каналі написав і журналіст Петро Шуклінов.

[ + – ] Петро Шуклінов про відставку Авакова

"Авакова переконав піти у відставку Кент"

Напередодні, 12 липня, Аваков опублікував на своїй сторінці в Instagram знімок із новим главою посольства США в Україні Джорджем Кентом, який прибув до Києва того ж дня.

[ + – ] 12 липня Арсен Аваков зустрівся з Джорджем Кентом

Журналістка Світлана Крюкова на своєму каналі в Telegram назвала цю зустріч "важливим фактом", запропонувавши відразу дві "взаємовиключні версії відставки Авакова".

"За однією з них зустріч Авакова з Кентом сильно розлютила Зеленського, який відчув у ній загрозу сепаратної гри з американцями впливового міністра, який вже давно веде свою, окрему від президента, лінію з принципових питань на кшталт санкцій РНБО", — написала Крюкова, підкресливши, що після цієї зустрічі Зеленський, ймовірно, і вирішив поставити перед Аваковим "питання ребром", змусивши того написати заяву про відставку.

Згідно з другою ж версією журналістки, власне Кент попросив главу МВС піти у відставку, оскільки вважає того "гальмом реформ" і "лобістом збереження впливу олігархів в Україні".

"Тому, пообіцявши спокійну старість, Кент і дав пораду Авакову написати "за власним". Якщо правильна друга версія, то проблем із голосуванням за відставку Авакова в Раді не буде", — зазначила Крюкова.

Також вона підкреслила, що якщо "правильна друга версія", то проблем поки що чинний глава МВС владі не доставлятиме, проте якщо "правильна перша версія" — "варіанти можуть бути різні, зокрема й на вулицях".

[ + – ] Світлана Крюкова про відставку Авакова [ + – ] Світлана Крюкова про відставку Авакова

Варто зазначити, що лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 13 липня під час спілкування із журналістами заявив, що Аваков вирішив написати заяву про відставку за власним бажанням.

"Я не знаю, з чим конкретно це повʼязано. Це він сам писав заяву. У нього за власним бажанням — одна підстава", — сказав Арахамія.

"Аваков пішов з МВС, щоб балотуватися в мери Харкова"

Екснардеп Сергій Лещенко на своєму каналі в Telegram написав, що Аваков, імовірно, залишає посаду керівника Міністерства внутрішніх справ для того, щоб поборотися за крісло мера Харкова, вибори якого мають відбутися вже 31 жовтня 2021 року.

[ + – ] Сергій Лещенко про відставку Авакова

Екснардеп Ігор Мосійчук на своєму каналі в Telegram також не заперечив ймовірність того, що Аваков після відставки буде балотуватися на виборах мера Харкова.

"Якщо Авакова відправлять у відставку, а він сам піде на ці вибори то переможе 100%", — вважає Мосійчук.

[ + – ] Ігор Мосійчук про відставку Авакова

На користь цієї версії висловився і блогер Юрій Ткачов. У себе в Telegram він написав, що вважає "найбільш поки розумною версію про те, що Аваков йде в технічну відставку заради участі у виборах мера Харкова".

[ + – ] Юрій Ткачов про відставку Авакова

Варто зазначити, що Арсен Аваков із 2005 по 2010 рік обіймав посаду керівника Харківської обласної державної адміністрації, а в 2010 році вже боровся за крісло мера Харкова як кандидат на виборах, проте тоді він програв Геннадію Кернесу з розривом менше 1% голосів.

"Авакова хочуть зробити премʼєр-міністром України"

Нардеп від "Батьківщини" Михайло Цимбалюк в ефірі телеканалу "Україна 24" не заперечив ймовірність того, що Аваков у майбутньому може стати премʼєр-міністром України.

"Аваков за своїм впливом і потенціалом — готовий премʼєр-міністр України. Я думаю, що саме на цю посаду його рекомендуватимуть", — заявив Цимбалюк.

А ведуча цього ж телеканалу Наталя Влащенко зазначила, що Аваков може обійняти посаду віце-премʼєр-міністра України.

Аваков йде у відставку, "граючи на випередження"

Політолог Тарас Березовець на своїй сторінці у Facebook написав, що Аваков, імовірно, йде у відставку, "зігравши на випередження".

"Зеленський зараз має всі шанси отримати дострокові як президентські, так і парламентські вибори. І взагалі, як це може бути повʼязане з переговорами Зеленського з Меркель, яка активно вимагала імплементації формули Штайнмаєра до законодавства України?" — зазначив Березовець.

[ + – ] Тарас Березовець про відставку Авакова

Схожу думку на своїй сторінці у Facebook висловив і правознавець Денис Ярославський, написавши, що Аваков, ймовірно, "пішов на випередження", не чекаючи "примусового зняття", через яке його політичний рейтинг обрушився точно так само, як був би "обнулений" рейтинг нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

[ + – ] Денис Ярославський про відставку Авакова

Інші можливі причини відставки Авакова

Утім, користувачі соцмереж висунули і безліч інших можливих причин відставку Авакова. Так, журналістка Олена Трибушна на своїй сторінці у Facebook написала, що відставка Авакова схожа на "ритуальну жертву" до пʼятої річниці загибелі журналіста Павла Шеремета, вбивць якого МВС так і не знайшло.

Нагадаємо, Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

[ + – ] Олена Трибушна про відставку Авакова

А блогер Андрій Смолій на своїй сторінці у Facebook припустив, що наслідком звільнення Авакова ОП хоче посадити в крісло міністра "когось більш ручного".

[ + – ] Андрій Смолій про відставку Авакова

Видання ж "Страна" з посиланням на свої джерела повідомило, що Аваков втомився від тривалого часу перебування на посаді глави МВС і тепер збирається "писати мемуари".

Утім, незважаючи на велику кількість можливих причин відставки Авакова, його звільнення з посади міністра може і взагалі не відбутися. Так, за відповідне рішення ще має проголосувати Верховна Рада. І, за попередньою інформацією, розгляд цього питання відбудеться в четвер, 15 липня.

Варто зазначити, що Зеленський вже презентував свою кандидатуру на посаду міністра внутрішніх справ України замість Авакова. Ним є нардеп від "Слуги народу" голова парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.