От премьерства до мэра Харькова: топ-5 версий, почему Аваков уходит с должности главы МВД

13 июля Арсен Аваков, руководивший МВД с февраля 2014 года, неожиданно для многих написал заявление об отставке. Фокус собрал мнения политиков и экспертов о возможных причинах такого решения и о будущем министра.

13 июля глава Министерства внутренних дел Украины (МВД) Арсен Аваков подал в отставку. Фотография заявления была опубликована на официальном сайте ведомства, а сам пока еще действующий министр поделился на своей странице в Facebook жизнерадостной фотографией, в подписи к которой поблагодарил коллег и служащих за совместную работу.

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[ + – ] Аваков написал заявление об отставке с должности главы МВД Фото: пресс-служба МВД

[ + – ] Аваков написал заявление об отставке с должности главы МВД Фото: скриншот

Впрочем, от официальных лиц пока не поступало комментариев о причинах отставки Авакова, руководившего МВД 2 694 дня и "пережившего" четырех премьер-министров, потому Фокус решил собрать мнения по этому поводу экспертов и политиков.

"Уйти с должности Авакова попросил Зеленский"

Журналистка Соня Кошкина вскоре после появления информации о том, что Аваков написал заявление об увольнении, заявила на своем канале в Telegram, что покинуть занимаемый пост главу МВД попросил президент Украины Владимир Зеленский.

[ + – ] Соня Кошкина об отставке Авакова

Об этом на своем Telegram-канале написал и журналист Петр Шуклинов.

[ + – ] Перт Шуклинов об отставке Авакова

"Авакова убедил пойти в отставку Кент"

Накануне, 12 июля, глава МВД опубликовал на своей странице в Instagram снимок с новым главой посольства США в Украине Джорджем Кентом, который прибыл в Киев в тот же день.

[ + – ] 12 июля Арсен Аваков встретился с Джорджем Кентом

Журналистка Светлана Крюкова на своем канале в Telegram назвала эту встречу "важным фактом", предложив сразу две "взаимоисключающие версии отставки Авакова".

"По одной из них встреча Авакова с Кентом сильно разозлила Зеленского, который почувствовал в ней угрозу сепаратной игры с американцами влиятельного министра, который уже давно ведет свою, отдельную от президента, линию по принципиальным вопросам вроде санкций СНБО", — написала Крюкова, подчеркнув, что после этой встречи Зеленский, вероятно, и решил поставить перед Аваковым "вопрос ребром", вынудив того написать заявление об увольнении.

Согласно второй же версии журналистки, сам Кент попросил главу МВД уйти, поскольку считает того "тормозом реформ" и "лоббистом сохранения влияния олигархов в Украине".

"Потому, пообещав спокойную старость, Кент и дал совет Авакову написать "по собственному". Если верна вторая версия, то проблем с голосованием за отставку Авакова в Раде не будет", — отметила Крюкова.

Также она подчеркнула, что если "верна вторая версия", то проблем пока что действующий глава МВД властям доставлять не будет, однако если "верна первая версия" — "варианты могут быть разные, в том числе и на улицах".

[ + – ] Светлана Крюкова об отставке Авакова [ + – ] Светлана Крюкова об отставке Авакова

Стоит отметить, что лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 13 июля во время общения с журналистами заявил, что глава МВД решил написать заявление по собственному желанию.

"Я не знаю, с чем конкретно это связано. Это он сам писал заявление. У него по собственному желанию — одно основание", — сказал Арахамия.

"Аваков ушел из МВД, чтобы баллотироваться в мэры Харькова"

Экс-нардеп Сергей Лещенко на своем канале в Telegram написал, что отставка Авакова, предположительно, связана с желанием побороться за кресло мэра Харькова, выборы которого должны состояться уже 31 октября 2021 года.

[ + – ] Сергей Лещенко об отставке Авакова

Экс-нардеп Игорь Мосийчук на своем канале в Telegram также не исключил вероятности того, что глава МВД после увольнения будет баллотироваться на выборах мэра Харькова.

"Если Авакова отправят в отставку, а он сам пойдет на эти выборы то победит 100%", — считает Мосийчук.

[ + – ] Игорь Мосийчук об отставке Авакова

В пользу этой версии высказался и блогер Юрий Ткачев. У себя в Telegram он написал, что считает "наиболее пока разумной версию о том, что Аваков уходит в техническую отставку ради участия в выборах мэра Харькова".

[ + – ] Юрий Ткачев об отставке Авакова

Стоит отметить, что Арсен Аваков с 2005 по 2010 год занимал должность руководителя Харьковской облгосадминистрации, а в 2010 году уже боролся за кресло мэра Харькова в качестве кандидата на выборах, однако тогда он проиграл Геннадию Кернесу с разрывом менее 1% голосов.

"Авакова хотят сделать премьер-министром Украины"

Нардеп от "Батькивщины" Михаил Цимбалюк в эфире телеканала "Украина 24" не исключил вероятности того, что глава МВД в будущем может стать премьер-министром Украины.

"Аваков по своему влиянию и потенциалу – готовый премьер-министр Украины. Я думаю, что именно на эту должность его будут рекомендовать", — заявил Цимбалюк.

А ведущая этого же телеканала Наталья Влащенко отметила, что Аваков может занять должность вице-премьер-министра Украины.

Аваков уходит в отставку, "играя на опережение"

Политолог Тарас Березовец на своей странице в Facebook написал, что Аваков, предположительно, увольняется, "сыграв на опережение".

"Зеленский сейчас имеет все шансы получить досрочные как президентские, так и парламентские выборы. И вообще, как это может быть связано с переговорами Зеленского с Меркель, которая активно требовала имплементации формулы Штайнмайера в законодательство Украины?", — отметил Березовец.

[ + – ] Тарас Березовец об отставке Авакова

Похожее мнение на своей странице в Facebook высказал и правовед Денис Ярославский, написав, что глава МВД, вероятно, "пошел на опережение", не дожидаясь "принудительного снятия", из-за которого его политический рейтинг обрушился точно так же, как был бы "обнулен" рейтинг нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

[ + – ] Денис Ярославский об отставке Авакова

Другие возможные причины отставки Авакова

Впрочем, отставка Авакива породила и множество других предположений среди пользователей соцсетей. Так, журналистка Елена Трибушная на своей странице в Facebook написала, что оставка Авакова похожа на "ритуальную жертву" к пятой годовщине гибели журналиста Павла Шеремета, убийц которого МВД так и не нашло.

Напомним, Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

[ + – ] Елена Трибушная об отставке Авакова

А блогер Андрей Смолий на своей странице в Facebook предположил, что отставка Авакова может привести к тому, что ОП посадит в кресло министра "кого-то более ручного".

[ + – ] Андрей Смолий об отставке Авакова

Издание же "Страна" со ссылкой на свои источники сообщило, что министр устал от длительного времени пребывания на посту главы МВД и теперь собирается "писать мемуары".

Впрочем, отставка Авакова имеет целое обилие возможных причин, но его увольнения с должности министра может и вовсе не произойти. Так, за соответствующее решение еще должна проголосовать Верховная Рада. И, по предварительной информации, рассмотрение этого вопроса состоится в четверг, 15 июля.

Примечательно, что Зеленский уже презентовал свою кандидатуру на должность министра внутренних дел Украины вместо Авакова. Им является нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.