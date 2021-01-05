Нацполиция готова сотрудничать с Макаром в рамках “белорусского следа” в деле Шеремета

В Национальной полиции уже получили аудиозапись, в которой обсуждается покушение на убийство Шеремета. Запись проходить отоскопическую экспертизу.

В полиции готовят следственную группу, которая допросит Макара либо в стране, в которой он пребывает, либо Макара пригласят в Украину, сообщается на сайте Нацполиции.

"Поскольку распорядитель звукозаписи сейчас находится на территории одной из стран Евросоюза, для проведения соответствующих следственных действий нужно соблюдать процедуры международной правовой помощи. Уже сформирована совместная группа в составе сотрудников Нацполиции и Офиса Генерального прокурора, которая готова в ближайшее время выехать в страну пребывания владельца записи", — говорится в сообщении.

Игорь Макар — бывший сотрудник белорусского спецназа, который опубликовал аудиозапись об планировании убийства Павла Шеремета. Он получит статус свидетеля и его обеспечат необходимой охраной.

В управлении полиции подчеркивают, что так называемый "белорусский след" в деле касается исключительно заказчиков убийства журналиста. А появившейся сейчас материалы будут рассматриваться в отдельном уголовном деле. Один из мотивов совершения преступления может быть профессиональная деятельность Павла Шеремета, в том числе и в Беларуси.

Поэтому ныне рассматриваемое дело в суде останется без изменений. Оно касается исполнителей. Следствие собрало полную доказательную базу причастности трех обвиняемых к убийству.

Напомним, что ранее бывший сотрудник белорусского спецназа заявил о готовности свидетельствовать по делу Шеремета.

Вчера, 4 января появилась информация о том, что убийство Павла Шеремета планировалось в Беларуси еще в 2012 году. Опубликована соответствующая аудиозапись.