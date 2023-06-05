"Резонансная лакмусовая бумажка": процесс по делу об убийстве журналиста Шеремета перезапустят

По словам одной из подозреваемых, ходатайство о заморозке судебного разбирательства на время военного положения не было удовлетворено. Процесс запустят заново из-за нового состава присяжных.

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Врач Юлия Кузьменко — одна из подозреваемых, которая проходит по делу об убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета — рассказала, что расследование будет перезапущено в связи с новым отбором присяжных. Об этом Кузьменко сообщила в Facebook.

Со слов Кузьменко, у двоих присяжных не было возможности для выполнения своих обязанностей из-за выезда за границу и мобилизации. Сообщается, что ходатайство о замораживании судебного разбирательства на время военного положения не было удовлетворено.

Однако ходатайство об изменении меры пресечения Яне Дугарь (с залога на личные обязательства) и возврате собранных для залога средств все же удовлетворили. Эти деньги передадут ВСУ.

Процесс по этому делу назван одной из "резонансных лакмусовых бумажек", которая покажет состояние правоохранительной и судебной систем Украины.

"Результат покажет, что у нас, где и как", — отмечается в сообщении.

Автомобиль журналиста Павла Шеремета взорвали в июле 2016 года с помощью взрывного устройства.

Полиция рассматривала несколько версий убийства. Одна из них состояла в том, что журналиста убили по ошибке: он находился в автомобиле своей жены Елены Притулы, соучредительницы издания "Украинская правда".

Рассматривались и версии убийства на почве бытового конфликта и профессиональной деятельности. Еще одной версией была дестабилизация положения в стране путем ликвидации известного человека.

В сентябре прошлого года сообщалось, что в Киевской области был найден мертвым судья, ведший дело об убийстве Шеремета.

Также сообщалось, что 4 августа подозреваемой по решению суда сменили меру пресечения — с круглосуточного домашнего ареста на ночной.