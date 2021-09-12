Под Киевом нашли мертвым судью, который вел дело об убийстве Шеремета

Виталий Писанец употреблял алкоголь вместе с адвокатом и следователем. Последние заявили, что между мужчинами возник конфликт, а затем у судьи пошла кровь из носа и тот упал.

В селе Погреба Киевской области полиция нашла труп судьи Печерского райсуда столицы Виталия Писанца. Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на собственные источники в Нацполиции.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Журналисты написали, что тело судьи находилось в доме по улице Центральной, дом принадлежит адвокату Петру Онопенко. Информация об этом была у сотрудников полиции еще 11 сентября в 21.11. Когда копы прибыли на место, они выяснили, что накануне судья вместе с Онопенко и следователем Соломенского районного управления полиции Евгением Хоменко отдыхали и употребляли алкоголь.

Утверждается, что тело лежало на полу гостиной дома, а на его одежде были пятна, похожие на пятна крови. При этом на самом теле не было никаких ранений.

Затем, как пишет СМИ со ссылкой на полицию, между мужчинами возник конфликт, во время которого Писанец ударил следователя в лицо. После этого они помирились и еще около 40 минут сидели и выпивали, пока у Писанца резко не пошла кровь из носа. Судья Печерского суда утратил равновесие, потерял сознание и упал, задев вазу на столе, которая также упала и разбилась. При этом у Писанца лицо обрело синие оттенки.

По словам журналистов, адвокат и следователь пытались помочь судье, а вскоре к дома подъехали сын и зять покойного, которые вызвали "скорую" и полицию. Прибывшие на место медики констатировали смерть Писанца.

Сейчас с участниками трапезы Государственное бюро расследований проводит следственные действия. Среди прочего, они проверяют достоверность рассказанной ими версии.

Начато расследование по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас труп мужчины в Броварах, где будет проведена экспертиза и установлена причина смерти. О начале расследования написал и Офис генпрокурора.

Следует отметить, что судья Писанец был одним из судей, который вел дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Он не единожды продлевал меры пресечения Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь, которые являются подозреваемыми.

Более того, не так давно он вел одно из заседаний по делу лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. Адвокаты парламентария заявляли отвод судье Сергею Вовку, однако Писанец не удовлетворил ходатайство.

Фокус ранее писал о том, что в Киеве прошла акция памяти по случаю пятилетия убийства Шеремета.

Как сообщалось ранее, в Днепропетровской области нашли мертвым мэра Кривого Рога Константина Павлова. Рядом с телом градоначальника лежал автомат.

По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, вероятной причиной смерти стало самоубийство на фоне серьезного финансового аудита, во время которого были найдены злоупотребления.