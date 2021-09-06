Мэр Кривого Рога, предварительно, покончил с собой на фоне серьезного аудита, – Монастырский

Глава МВД отметил, что ответственность за обнаруженные аудитом злоупотребления нес бы именно градоначальник, чьи подписи стоят под финансовыми документами.

Смерть мэра Кривого Рога Константина Павлова наступила, предварительно, в результате самоубийства. Об этом в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина" заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

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По словам главы МВД, аудит городского бюджета показал наличие серьезных злоупотреблений со стороны муниципальной власти.

"Есть внешние факторы, которые уже установлены: происходил ряд масштабных проверок, аудит бюджета города, и были выявлены серьезные злоупотребления", — заявил министр, отметив, что ответственность мог понести человек, который подписывал документы, в данном случае — городской голова.

Монастырский отметил, что смерть чиновника такого уровня всегда сопровождается политизацией.

"Особенно на местном уровне, где из-за этого будет происходить смена элит", — сказал Монастырский.

Министр внутренних дел заверил журналистов в том, что на следствие никто не оказывает давление. Он пообещал, что уже скоро полиция обнародует информацию о причинах смерти Павлова.

Напомним, в воскресенье, 15 августа, появились сведения о кончине мэра Кривого Рога Константина Павлова. Первым о ней заявил помощник градоначальника, который обнаружил его тело на крыльце загородного дома в селе Вольное Днепропетровской области с огнестрельным ранением в груди. Около трупа лежал карабин Сайга — гражданская вариация автомата Калашникова АК-47, предназначенная для любительской охоты.

По факту смерти мэра полиция открыла уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Изначально следствие рассматривало три версии: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Следователи также допускали вариант доведения до суицида.

Находились, однако и те, кто говорил о насильственной природе смерти Павлова. Так, например, депутатка Криворожского горсовета из фракции "Блок Вилкула "Украинская перспектива" Виктория Третяк в разговоре с журналистами заявила, что телесные повреждения на теле Павлова напоминают те, что остаются после избиения. Третяк не стала прямо указывать на того, кто стоит за гибелью градоначальника, но рассказала, что "действующая власть не восприняла победу Павлова на выборах мэра".