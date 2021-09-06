Мер Кривого Рогу, попередньо, наклав на себе руки на фоні серйозного аудиту, — Монастирський

Глава МВС зазначив, що відповідальність за виявлені аудитом зловживання ніс би саме мер міста, чиї підписи стоять під фінансовими документами.

Смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова настала, попередньо, у результаті самогубства. Про це в інтерв'ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна" заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

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За словами глави МВС, аудит міського бюджету показав наявність серйозних зловживань з боку муніципальної влади.

"Є зовнішні чинники, які вже встановлені: відбувався ряд масштабних перевірок, аудит бюджету міста, і були виявлені серйозні зловживання", — заявив міністр, зазначивши, що відповідальність могла понести людина, яка підписувала документи, у цьому випадку — міський голова.

Монастирський зазначив, що смерть чиновника такого рівня завжди супроводжується політизацією.

"Особливо на місцевому рівні, де через це буде відбуватися зміна еліт", — сказав Монастирський.

Міністр внутрішніх справ запевнив журналістів у тому, що на слідство ніхто не тисне. Він пообіцяв, що вже незабаром поліція оприлюднить інформацію про причини смерті Павлова.

Нагадаємо, у неділю, 15 серпня, з'явилися відомості про смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Першим про неї заявив помічник градоначальника, який виявив його тіло на ганку заміського будинку в селі Вільне Дніпропетровської області з вогнепальним пораненням у груди. Біля трупа лежав карабін Сайга — громадянська варіація автомата Калашникова АК-47, призначена для аматорського полювання.

За фактом смерті мера поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство). Спочатку слідство розглядало три версії: убивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю. Слідчі також допускали варіант доведення до суїциду.

Були і ті, хто говорив про насильницьку природу смерті Павлова. Так, наприклад, депутатка Криворізької міськради з фракції "Блок Вілкула "Українська перспектива" Вікторія Третяк у розмові з журналістами заявила, що тілесні ушкодження на тілі Павлова нагадують ті, що залишаються після побиття. Третяк не стала прямо вказувати на того, хто стоїть за загибеллю градоначальника, але розповіла, що "чинна влада не сприйняла перемогу Павлова на виборах мера".