На тілі мера Костянтина Павлова знайшли сліди від ударів і душіння, — депутатка з Кривого Рогу

На думку депутатки, вибір жителями Кривого Рогу кандидата від "ОПЗЖ" міг бути для влади в країні "ножем у серце".

Депутатка Криворізької міськради з фракції "Блок Вілкула "Українська перспектива" Вікторія Третяк у розмові з журналістами "Страны" заявила, що тілесні ушкодження на тілі знайденого мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова нагадують ті, що залишаються після побиття. Хоча жінка й не стала стверджувати, що за смертю градоначальника стоїть конкретна сила, вона розповіла, що "чинна влада не сприйняла перемогу Павлова на виборах мера".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Це був шок і удар для них. Я не можу точно сказати, хто це зробив. Але уявіть: Кривий Ріг — місто президента, а на виборах перемагає не його людина. Тобто люди довірилися місцевій владі та розчарувалися в чинній", — заявила депутатка, зазначивши, що для влади в країні це могло бути "ножем у серце".

Говорячи безпосередньо про травми, знайдені на тілі Павлова, Третяк заявила, що на опублікованих у мережі фотографіях "чітко видно повністю праве вухо, запливше око і під ним невеликий набряк". Більше того, як стверджує депутатка, біля ока та підборіддя на знімках було видно кров, що запеклася, а на шиї — слід, що нагадує смужку від душіння. Створити такий слід, на її думку, можна при спроби задушити людину мотузкою, руками або різко смикаючи за комір.

"Складається таке враження, що це були удари. Тому що коли тіло пролежало деякий час, частини обличчя та шиї почали набувати синій відтінок. Таке відбувається через якийсь час після ударів", — розповіла Третяк журналістам.

Депутат також нарікає на те, що співробітники поліції не розкрили досить подробиць про характер травм мертвого градоначальника. В її розумінні це підозріло.

Крім цього, Третяк негативно оцінює роботу правоохоронців, які розслідують смерть мера, називаючи її "свавіллям".

"Вони працюють нахабно та цинічно. Скрізь шукають якісь наркотики. Але Павлов ніде ні з ким не конфліктував", — заявила вона.

Слід зазначити, що Третяк представляє в криворізькій міськраді фракцію партії, яку очолює Олександр Вілкул. Батько останнього — Юрій Вілкул — колишній мер Кривого Рогу. Сам Павлов, який у минулому працював його заступником, на місцевих виборах у 2019 році здобув перемогу з невеликим відривом від Дмитра Шевчика, представника "Слуги народу". При тому сам загиблий балотувався від партії "Опозиційна платформа — за життя".

Нагадаємо, в неділю, 15 серпня, з'явилася інформація про смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. За словами його помічника, сам він виявив тіло градоначальника на ґанку заміського будинку в селі Вільне Дніпропетровської області з вогнепальним пораненням у груди. Біля трупа лежав карабін "Сайга" — цивільна варіація автомата Калашникова АК-47, призначена для аматорського полювання.

За словами радника загиблого, Андрія Гальченка, мер Павлов 12 серпня повернувся з моря, а його дружина продовжила відпочинок. У свою чергу голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко розповів, що співробітник судово-медичної експертизи попередньою причиною смерті назвав самогубство.

Соратники Павлова по партії не вірять у версію про суїцид.