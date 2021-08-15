У Дніпропетровській області знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова (фото)

Поруч з тілом градоначальника лежав автомат. На поточний момент розглядаються дві версії смерті Павлова — вбивство і самогубство.

У селі Вільне Дніпропетровської області знайшли мертвим 48-річного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, якого обрали від ОПЗЖ. Про це на своєму каналі в Telegram повідомив народний депутат від цієї ж політсили Вадим Рабінович.

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"Убитий мер Кривого Рогу, наш однопартієць Костянтин Павлов!" — написав Рабінович.

Факт смерті градоначальника виданню "Страна" підтвердив керівник Дніпропетровської ОДА Валентин Резниченко, підкресливши, що на поточний момент невідомо чи було це вбивство чи самогубство.

Резніченко розповів, що на місце інциденту — в село Вільне — вирушила група слідчих.

Джерела видання повідомляють, що Костянтина Павлова знайшли на веранді будинку.

Видання APnews також пише, що Павлов був знайдений поруч з його будинком. За інформацією журналістів, на поточний момент розглядаються дві версії смерті мера Кривого Рогу — вбивство і самогубство.

У соцмережах також опублікували знімки, зроблені, ймовірно, на місці інциденту. Судячи з них, біля тіла мера Кривого Рогу лежав автомат.

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[ + – ] Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим Фото: Труха [ + – ] Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим Фото: Труха [ + – ] Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим Фото: Труха

Народний депутат від ОПЗЖ Вадим Рабинович на своєму каналі в Telegram повідомив, що два дні тому розмовляв з Павловим і той "був веселим і розповідав про свої плани".

"Якщо нам зараз почнуть розповідати, що весела, життєрадісна, віруюча людина Костянтин Павлов наклав на себе руки — в цю маячню ми вірити не будемо!" — написав парламентарій.

Відзначимо, Костянтина Павлова обрали мером Кривого Рогу на місцевих виборах 2020 року. Тоді він балотувався від партії ОПЗЖ. Перед голосуванням Павлова закликав підтримати тодішній мер міста Юрій Вілкул, який відмовився від участі в чергових виборах за станом здоров'я. Раніше Павлова двічі обирали народним депутатом (у 2012 та 2014 роках).