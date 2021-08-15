В Днепропетровской области нашли мертвым мэра Кривого Рога Константина Павлова (фото)

Рядом с телом градоначальника лежал автомат. На текущий момент рассматриваются две версии смерти Павлова — убийство и самоубийство.

В селе Вольное Днепропетровской области нашли мертвым 48-летнего мэра Кривого Рога Константина Павлова, которого избрали от ОПЗЖ. Об этом на своем канале в Telegram сообщил народный депутат от этой же политсилы Вадим Рабинович.

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"Убит мэр Кривого Рога, наш однопартиец Константин Павлов!", — написал Рабинович.

Факт смерти градоначальника изданию "Страна" подтвердил руководитель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, подчеркнув, что на текущий момент неизвестно было ли это убийство или самоубийство.

Резниченко рассказал, что на место инцидента — в село Вольное — отправилась группа следователей.

Источники издания сообщают, что Константина Павлова обнаружили на веранде дома.

Издание APnews также пишет, что Павлова обнаружили возле его дома. По информации журналистов, на текущий момент рассматривают две версии смерти мэра Кривого Рога — убийство и самоубийство.

В соцсетях также опубликовали снимки, сделанные, предположительно, на месте инцидента. Судя по ним, возле тела мэра Кривого Рога лежал автомат.

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[ + – ] Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым Фото: Труха [ + – ] Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым Фото: Труха [ + – ] Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым Фото: Труха

Народный депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович на своем канале в Telegram сообщил, что два дня назад разговаривал с Павловым и тот "был веселым и рассказывал о своих планах".

"Если нам сейчас начнут рассказывать, что веселый, жизнерадостный, верующий человек Константин Павлов покончил с собой – в этот бред мы верить не будем!" — написал парламентарий.

Отметим, Константина Павлова избрали мэром Кривого Рога на местных выборах 2020 года. Тогда он баллотировался от партии ОПЗЖ. Перед голосованием Павлова призвал поддержать тогдашний мэр города Юрий Вилкул, который отказался от участия в очередных выборах по состоянию здоровья. Ранее Павлова дважды избирали народным депутатом (в 2012 и 2014 годах).