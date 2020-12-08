Павлов получил 56,97% голосов избирателей, Шевчик — 40,49%.

Вечером в понедельник, 7 декабря Криворожская городская территориальная избирательная комиссия опубликовала протоколы с мокрыми печатями, которыми установлен результат повторного голосования на выборах городского головы.

Так, с 56,97% голосов избирателей на выборах мэра Кривого Рога победил кандидат от "ОПЗЖ" Константин Павлов. Согласно итоговым протоколам за него проголосовал 97 591 избиратель. За Дмитрия Шевчика от "Слуги народа" отдали свои голоса 69 369 криворожан, что составило 40,49% от общего числа избирателей. Еще 4 339 бюллетеней было испорчено.

В голосовании приняли участие 171 299 избирателей Кривого Рога: явка во втором туре едва перевалила за 35%.

Кривой Рог – вотчина Владимира Зеленского. Между первым и вторым туром президент приезжал в город с рабочим визитом. Тогда же состоялась совместная встреча с участием Зеленского и Шевчика. В пятницу, 4 декабря, Зеленский опубликовал видеообращение к жителям его родного города с призывом прийти 6 декабря на второй тур местных выборов, и "показать рекордную явку".

Напомним, в "первом туре" местных выборов, который проходил 25 октября, Шевчик получил – 25,94%, а Павлов 9,15% голосов. Действующий мэр, кандидат Юрий Вилкул (Блок Вилкула "Украинская перспектива") по результатам голосования 25 октября получил наибольшую поддержку избирателей (44,96%), однако отказался от участия в повторном голосовании, объяснив свое решение состоянием здоровья. Одновременно Вилкул призвал поддержать выдвиженца от "ОПЗЖ".

Ранее в понедельник, о том, что "Зеленский с треском проиграл выборы в родном городе" сообщил политический эксперт Кирилл Молчанов.