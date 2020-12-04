"Этот город меня закалил": Зеленский призвал жителей Кривого Рога прийти на выборы мэра

Президент отметил, что "не может агитировать ни за кого из кандидатов".

Президент Украины Владимир Зеленский в свежем видеообращении, опубликованном в его соцсетях, обратился к жителям его родного города Кривого Рога с призывом прийти на второй тур местных выборов, который состоится 6 декабря, и "показать рекордную явку".

"Этот город меня закалил и обогатил. Он подарил мне школьные и студенческие годы, любимую жену и друзей на всю жизнь. Это город, в котором похоронены мои предки, где живут мои родители, где родилась моя дочь. Меня всегда волнует будущее Кривого Рога, в каком бы уголке страны я не находился, в каком бы статусе я не был", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что "не может агитировать ни за кого из кандидатов".

"Но это и не нужно. Вы люди умные, сами все знаете", — сказал Зеленский в конце видео.

Спустя несколько минут это видеообращение Зеленского было опубликовано на официальной странице партии "Слуга народа" в Telegram.

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Отметим, второй тур местных выборов в Кривом Роге должен был состояться 22 ноября, однако действующий мэр города Юрий Вилкул, который в первом туре набрал 46% голосов, решил сняться с выборов из-за проблем со здоровьем. 13 ноября его госпитализировали из-за проблем с сердечно-сосудистой системой.

Голосование перенесли на 6 декабря, а кандидатами, которые будут бороться за мэрское кресло во втором туре, стали кандидат от партии "Слуга народа" Дмитрий Шевчик, набравший в первом туре 26% голосов, и выдвиженец от ОПЗЖ Константин Павлов, за которого 25 октября проголосовали 9% избирателей.

Именно Павлова решил поддержать снявшийся с выборов Вилкул, назвав его "самым порядочным и принципиальным". Павлов известен в политических кругах и в городе. Он был депутатом Верховной Рады VII и VIII созывов от фракции «Оппозиционный блок». Запомнился тем, что голосовал за «диктаторские законы» 16 января 2014 года.

Вилкул занимал должность мэра Кривого Рога 10 лет.

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