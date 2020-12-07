"Зеленский с треском проиграл выборы в родном городе: Ахметов готовится сорвать подсчет голосов?", - Молчанов

Ранее партия Зеленского уже проиграла выборы в горсовет Кривого Рога – там создана коалиция из партии «Украинская перспектива» Вилкула и ОПЗЖ. Таким образом, у новоизбранного мэра Павлова будет свое большинство в горсовете, подчеркивает эксперт.

"Зеленский с треском проиграл выборы в родном Кривом Роге. Победить кандидату от «Слуги народа» Шевчику не помогла даже прямая агитация от президента, который приехал в Кривой Рог аккурат накануне голосования", — пишет политический эксперт Кирилл Молчанов.

Ранее партия Зеленского уже проиграла выборы в горсовет Кривого Рога – там создана коалиция из партии «Украинская перспектива» Вилкула и ОПЗЖ. Таким образом, у новоизбранного мэра Павлова будет свое большинство в горсовете, подчеркивает он.

"Проигравший выборы «слуга народа» Шевчик – это менеджер Ахметова – директор предприятия, входящего в группу «Метинвест». Такая связка не новая в украинской политике – посмотрите на премьер-министра, который также был менеджером Ахметова. Но, в случае Кривого Рога – люди из родного города президента сказали жесткое «нет» такому союзу. Не помогла даже сетка по подкупу голосов на выборах в пользу Шевчика, которую разоблачили в день голосования по центральным телеканалам.

Но Ахметов не был бы Ахметовым, если бы оставил ситуацию как есть. В данный момент, там готовятся сорвать подсчет голосов и вкладывают в это бешеные деньги. Еще бы, ведь он пообещал Зеленскому победу. А на выходе – полный провал. Ни мэра, ни горсовета, только пшик.

Зеленскому пора менять партнеров. Или уходить. Люди ему уже не верят. Даже в родном городе» — отметил Молчанов.

По данным местных СМИ, параллельный подсчет голосов по протоколам с мокрыми печатями демонстрирует победу кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова.