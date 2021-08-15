"Після пострілу пройшов 10 метрів": стали відомі подробиці смерті мера Кривого Рогу Павлова

Однопартійці покійного градоначальника з ОПЗЖ не вірять у версію про самогубство. Тепер виконуючим обов'язки мера міста буде представник "Слуги народу".

У Національній поліції підтвердили факт смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, який на останніх місцевих виборах представляв партію ОПЗЖ. Відповідне повідомлення з'явилося на офіційному каналі МВС України в Telegram.

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Відзначається, що через смерть Костянтина Павлова відкрито кримінальне провадження. У поліцію про знайдене тіло повідомили 15 серпня близько 16:00. Павлова знайшли на веранді власного будинку з вогнепальним пораненням.

Повідомляється, що на місці інциденту працюють правоохоронці, які оглядають ділянку покійного мера Кривого Рогу і встановлюють можливих свідків інциденту.

Спікер Національної поліції Артем Шевченко повідомив українській службі BBC, що правоохоронці виявили на місці інциденту ознаки самогубства, проте в ЄРДР кейс внесуть по ст. 115 Кримінального кодексу України ("вбивство").

Народний депутат від ОПЗЖ Вадим Рабінович опублікував на своїй сторінці в Facebook пост, в якому зажадав від правоохоронців створити групу, яка найближчими днями відповість хто вбив мера Кривого Рогу. Також парламентарій підкреслив, що не вірить у версію, згідно з якою Павлов наклав на себе руки.

"Вбивство мера має бути розкрито", — написав Рабінович.

[ + – ] Рабінович вважає, що мера Кривого Рогу Павлова вбили

А видання "Страна" з посиланням на джерела в МВС повідомило, що після пострілу Павлов встиг пройти 10 метрів.

Пізніше про це ж написав на своєму каналі в Telegram і позафракційний нардеп Муса Магомедов.

"Є інформація, що після пострілу він встиг пройти 10 метрів. Не вірю в самогубство", — написав парламентарій.

Примітно, що секретарем Криворізької міської ради після місцевих виборів 2020 року став депутат від "Слуги народу" Олександр Котляр. Згідно із законодавством, після смерті Павлова саме він буде виконувати обов'язки мера міста до обрання нового градоначальника.

Відзначимо, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим на ганку його будинку в селі Вільне Дніпропетровської області. Судячи з опублікованих в соцмережах знімків, біля його тіла лежав автомат.

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[ + – ] Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим Фото: Труха [ + – ] Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим Фото: Труха [ + – ] Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим Фото: Труха

Нагадаємо, Павлова обрали мером Кривого Рогу на місцевих виборах 2020 року. Перед голосуванням за нього агітував тодішній градоначальник Юрій Вілкул, який знявся з чергових виборів через проблеми зі здоров'ям. У 2012 і 2014 роках Павлова обирали народним депутатом України.