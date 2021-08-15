"После выстрела прошел 10 метров": стали известны подробности смерти мэра Кривого Рога Павлова

Однопартийцы покойного градоначальника из ОПЗЖ не верят в версию о самоубийстве. Теперь исполняющим обязанности мэра города будет представитель "Слуги народа".

В Национальной полиции подтвердили факт смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова, который на последних местных выборах представлял партию ОПЗЖ. Соответствующее сообщение появилось на официальном канале МВД Украины в Telegram.

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Отмечается, что из-за смерти Константина Павлова открыто уголовное производство. В полицию о найденном теле сообщили 15 августа около 16:00. Павлова обнаружили на веранде собственного дома с огнестрельным ранением.

Сообщается, что на месте инцидента работают правоохранители, которые осматривают участок покойного мэра Кривого Рога и устанавливают возможных свидетелей инцидента.

Спикер Национальной полиции Артем Шевченко сообщил украинской службе BBC, что правоохранители обнаружили на месте инцидента признаки самоубийства, однако в ЕРДР кейс внесут по ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("убийство").

Народный депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором потребовал от правоохранителей создать группу, которая в ближайшие дни ответит кто убил мэра Кривого Рога. Также парламентарий подчеркнул, что не верит в версию, согласно которой Павлов покончил жизнь самоубийством.

"Убийство мэра должно быть раскрыто", — написал Рабинович.

[ + – ] Рабинович считает, что мэра Кривого Рога Павлова убили

А издание "Страна" со ссылкой на источники в МВД сообщило, что после выстрела Павлов успел пройти 10 метров.

Позже об этом же написал на своем канале в Telegram и внефракционный нардеп Муса Магомедов.

"Есть информация, что после выстрела он успел пройти 10 метров. Не верю в самоубийство", — написал парламентарий.

Примечательно, что секретарем Криворожского городского совета после местных выборов 2020 года стал депутат от "Слуги народа" Александр Котляр. Согласно законодательству, после смерти Павлова именно он будет исполнять обязанности мэра города до избрания нового градоначальника.

Отметим, мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым на крыльце его дома в селе Вольное Днепропетровской области. Судя по опубликованным в соцсетях снимкам, возле его тела лежал автомат.

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[ + – ] Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым Фото: Труха [ + – ] Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым Фото: Труха [ + – ] Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым Фото: Труха

Напомним, Павлова избрали мэром Кривого Рога на местных выборах 2020 года. Перед голосованием за него агитировал тогдашний градоначальник Юрий Вилкул, который снялся с очередных выборов из-за проблем со здоровьем. В 2012 и 2014 годах Павлова избирали народным депутатом Украины.