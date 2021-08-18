На теле мэра Константина Павлова нашли следы от ударов и удушья, – депутатка из Кривого Рога

По мнению депутатки, выбор жителями Кривого Рога кандидата от "ОПЗЖ" мог быть для власти в стране "ножом в сердце".

Депутатка Криворожского горсовета из фракции "Блок Вилкула "Украинская перспектива" Виктория Третяк в разговоре с журналистами "Страны" заявила, что телесные повреждения на теле найденного мертвым мэра Кривого Рога Константина Павлова напоминают те, что остаются после избиения. Хотя женщина и не стала утверждать, что за смертью градоначальника стоит конкретная сила, она рассказала, что "действующая власть не восприняла победу Павлова на выборах мэра".

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"Это был шок и удар для них. Я не могу точно сказать, кто это сделал. Но представьте: Кривой Рог — город президента, а на выборах побеждает не его человек. То есть люди доверились местной власти и разочаровались в действующей", — заявила депутат, отметив, что для власти в стране это могло быть "ножом в сердце".

Говоря непосредственно о травмах, найденных на теле Павлова, Третяк заявила, что на опубликованных в сети фотографиях "четко видно полностью правое ухо, заплывший глаз и под ним небольшой отек". Более того, как утверждает депутат, возле глаза и подбородка на снимках была видна запекшаяся кровь, а на шее — след, напоминающий полоску от удушья. Создать такой след, по ее мнению, можно при попытки задушить человека веревкой, руками или резко дергая за воротник.

"Создается такое впечатление, что это были удары. Потому что когда тело пролежало некоторое время, части лица и шеи начали приобретать синий оттенок. Такое происходит через какое-то время после ударов", – рассказала Третяк журналистам.

Депутат также сетует на то, что сотрудники полиции не раскрыли достаточно подробностей о характере травм умершего градоначальника. В ее понимании это подозрительно.

Помимо этого, Третяк негативно оценивает работу правоохранителей, которые расследуют смерть мэра, называя ее "беспределом".

"Они работают нагло и цинично. Везде ищут какие-то наркотики. Но Павлов нигде ни с кем не конфликтовал", – заявила она.

Следует отметить, что Третяк представляет в криворожском горсовете фракцию партии, возглавляемую Александром Вилкулом. Отец последнего— Юрий Вилкул — бывший мэр Кривого Рога. Сам Павлов, который в прошлом работал его заместителем, на местных выборах в 2019 году одержал победу с небольшим отрывом над Дмитрием Шевчиком — представителем "Слуги народа". При том сам погибший баллотировался от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Напомним, в воскресенье, 15 августа, появилась информация о смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова. По словам его помощника, сам он обнаружил тело градоначальника на крыльце загородного дома в селе Вольное Днепропетровской области с огнестрельным ранением в груди. Около трупа лежал карабин Сайга — гражданская вариация автомата Калашникова АК-47, предназначенная для любительской охоты.

По словам советника погибшего — Андрея Гальченко, мэр Павлов 12 августа вернулся с моря, а его жена продолжила отдых. В свою очередь глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко рассказал, что сотрудник судебно-медицинской экспертизы в качестве предварительной причины смерти назвал самоубийство.

Соратники Павлова по партии не верят в версию о суициде.