"Осмотр трупа показал, что смерть мэра Кривого Рога наступила из-за суицида", - глава ОГА

Соратники и знакомые покойного градоначальника уверяют, что в последнее время у него было хорошее настроение и "ничего не предвещало беды".

Предварительной причиной смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова после осмотра трупа сотрудник судебно-медицинской экспертизы (СМЭ) назвал самоубийство. Об этом рассказал изданию "Страна" руководитель Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА) Валентин Резниченко.

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"Работают криминалисты, ДСР доступ к камерам еще не получила", — подчеркнул глава ОДА.

Резниченко рассказал, что в последний раз он разговаривал с Павловым в пятницу, 13 августа, и тогда мэр Кривого Рога был в хорошем настроении. По словам руководителя Днепропетровской ОГА, тогда они обсуждали коммунальные тарифы и по его голосу "ничего не предвещало беды".

"Но мы ж не понимаем, что ему сообщили в субботу и что происходило у него в душе", — отметил чиновник.

Пресс-служба партии "Слуга народа" опубликовала заявление, в котором потребовала от Национальной полиции "обеспечить объективное расследование" смерти Павлова и "предоставить имеющиеся факты жителям Кривого Рога и всем украинцам".

Также в политсиле призвали представителей "Оппозиционной платформы — За жизнь", членом которой был покойный градоначальник, воздержаться от "циничных спекуляций вокруг этой темы".

"Считаем, что сейчас делать какие-то выводы и громкие обвинения цинично и безответственно", — сообщили в пресс-службе "Слуги народа".

Смерть мэра Кривого Рога Константина Павлова: что об этом известно

Андрей Гальченко, советник Константина Павлова, которого нашли мертвым с огнестрельным ранением на крыльце загородного дома в селе Вольное Днепропетровской области, в комментарии "Украина 24" рассказал, что выстрел прозвучал, когда мэр Кривого Рога открывал дверь. По его словам, тело градоначальника обнаружил помощник.

Оружие, которое нашли возле мэра Кривого Рога, принадлежит Павлову и зарегистрировано на него.

На вопрос о возможных недоброжелателях или конфликтах Гальченко сказал, что таковых не было и отметил, что в последние дни градоначальника было хорошее настроение.

"Я с ним вчера разговаривал. Настроение было нормальное, приподнятое. Даже разговоров не было то том, что там что-то происходит", — отметил советник Павлова.

Гальченко рассказал, что мэр Кривого Рога весьма осторожно относился к алкоголю и употреблял его, в основном, по праздникам.

Семья же Павлова, по словам советника, находится на отдыхе возле моря. Градоначальник сам оттуда вернулся в четверг, 12 августа.

До этого СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что мэр Кривого Рога после выстрела прошел еще 10 метров. Позже об этом написал и внефракционный нардеп Муса Магомедов.

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[ + – ] Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым Фото: Труха [ + – ] Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым Фото: Труха [ + – ] Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым Фото: Труха

Боец спецподразделения ВСУ рассказал "Телеграфу", что у гражданского оружия, к которому относится и обнаруженная возле тела Павлова "Сайга", своя специфика.

"Согласно украинскому законодательству, стрелковое огнестрельное оружие гражданского назначения со складным прикладом, как изображенная на фото "Сайга", оборудуется специальной блокировкой при сложенном прикладе. Это делается для того, чтобы преступник, завладевший подобным гражданским оружием, не имел возможности провести скрытый выстрел, использовав карабин со сложенным прикладом", — рассказал боец ВСУ.

В Нацполиции уже рассказали, что открыли по факту смерти мэра Кривого Рога уголовное производство. Спикер ведомства Артем Шевченко заявил журналистам, что правоохранители обнаружили на месте инцидента признаки суицида, однако в ЕРДР этот кейс внесли по ст. 115 УКУ ("убийство").

Примечательно, что однопартийцы Павлова из ОПЗЖ не верят в версию, согласно которой мэр Кривого Рога покончил жизнь самоубийством. Нардеп от этой политсилы Вадим Рабинович заявил, что два дня разговаривал с покойным и тогда он был "веселый и жизнерадостный".

Президент Украины Владимир Зеленский уже сообщил, что "взял под личный контроль" расследование смерти мэра своего родного города. Глава государства рассказал, что 16 августа заслушает доклад руководителей правоохранительных органов о гибели Павлова и будет требовать от них регулярных докладов перед горожанами.

Секретарем Криворожского городского совета является депутат от "Слуги народа" Александр Котляр. Именно он будет исполняющим обязанности мэра города до новых местных выборов.

Напомним, Павлов стал мэром Кривого Рога в декабре 2020 года. За него тогда агитировал тогдашний руководитель Кривого Рога Юрий Вилкул, который снялся с очередных выборов из-за состояния здоровья. В 2012 и 2014 годах Павлов становился нардепом Верховной Рады.