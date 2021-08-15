"Взял под личный контроль": Зеленский отреагировал на смерть мэра Кривого Рога Павлова

Президент заверил, что будет требовать от правоохранителей регулярных отчетов перед жителями своего родного города о ходе расследования.

Президент Украины Владимир Зеленский взял под личный контроль расследование смерти мэра своего родного города, Кривого Рога, Константина Павлова, которого 15 августа обнаружили с огнестрельным ранением на крыльце его загородного дома в селе Вольное. Об этом сообщается в публикации на официальном канале главы государства в Telegram.

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Так, Зеленский подчеркнул, что уже в понедельник, 16 августа, намерен заслушать доклад руководителей правоохранительных органов о первых результатах расследования обстоятельств смерти Павлова.

Президент отметил, что на месте инцидента работают руководитель Нацполиции в Днепропетровской области, следственно-оперативные группы и другие необходимые специалисты.

"Конкретную и проверенную информацию получим после проведения экспертиз и первых шагов следствия. Буду держать это дело под личным контролем", — заверил Зеленский и подчеркнул, что будет настаивать на том, чтобы правоохранители делали регулярные отчеты о ходе следствия перед жителями Кривого Рога.

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Отметим, ранее сообщалось, что возле тела мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили автомат. Правоохранители не исключают версию о самоубийстве, однако открыли производство по статье 115 УК ("убийство"). Однопартийцы Павлова из ОПЗЖ не верят, что тот сам наложил на себя руки. СМИ со ссылкой на источники в МВД сообщали, что после выстрела мэр Кривого Рога прошел еще 10 метров.

Напомним, Павлов стал мэром родного города Зеленского после местных выборов 2020 года. За него призывал голосовать тогдашний руководитель Кривого Рога Юрий Вилкул, который отказался от участия в очередных выборах из-за состояния здоровья. В 2012 и 2014 годах Павлова избирали в Верховную Раду.