"Взяв під особистий контроль": Зеленський відреагував на смерть мера Кривого Рогу Павлова

Президент запевнив, що буде вимагати від правоохоронців регулярних звітів перед жителями свого рідного міста про хід розслідування.

Президент України Володимир Зеленський взяв під особистий контроль розслідування смерті мера свого рідного міста, Кривого Рогу, Костянтина Павлова, якого 15 серпня знайшли з вогнепальним пораненням на ганку його заміського будинку в селі Вільне. Про це повідомляється в публікації на офіційному каналі глави держави в Telegram.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Так, Зеленський підкреслив, що вже в понеділок, 16 серпня, має намір заслухати доповідь керівників правоохоронних органів про перші результати розслідування обставин смерті Павлова.

Президент зазначив, що на місці інциденту працюють керівник Нацполіціі в Дніпропетровській області, слідчо-оперативні групи та інші необхідні фахівці.

"Конкретну і перевірену інформацію отримаємо після проведення експертиз і перших кроків слідства. Буду тримати цю справу під особистим контролем", — запевнив Зеленський і підкреслив, що наполягатиме на тому, щоб правоохоронці робили регулярні звіти про хід слідства перед жителями Кривого Рогу.

[ + – ] Зеленський висловив співчуття рідним і близьким покійного мера Кривого Рогу Павлова

Відзначимо, раніше повідомлялося, що біля тіла мера Кривого Рогу Костянтина Павлова виявили автомат. Правоохоронці не виключають версію про самогубство, проте відкрили виробництво за статтею 115 КК ("вбивство"). Однопартійці Павлова з ОПЗЖ не вірять, що той сам наклав на себе руки. ЗМІ з посиланням на джерела в МВС повідомляли, що після пострілу мер Кривого Рогу пройшов ще 10 метрів.

Нагадаємо, Павлов став мером рідного міста Зеленського після місцевих виборів 2020 року. За нього закликав голосувати тодішній керівник Кривого Рогу Юрій Вілкул, який відмовився від участі в чергових виборах через стан здоров'я. У 2012 і 2014 роках Павлова обирали до Верховної Ради.