"Огляд трупа показав, що смерть мера Кривого Рогу наступила через суїцид", — голова ОДА

Соратники та знайомі покійного градоначальника запевняють, що останнім часом у нього був гарний настрій і "нічого не віщувало біди".

Попередньою причиною смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова після огляду трупа співробітник судово-медичної експертизи (СМЕ) назвав самогубство. Про це розповів виданню "Страна" керівник Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ОДА) Валентин Резніченко.

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"Працюють криміналісти, ДСР доступ до камер ще не отримала", — підкреслив глава ОДА.

Резніченко розповів, що в останній раз він розмовляв з Павловим в п'ятницю, 13 серпня, і тоді мер Кривого Рогу був у доброму гуморі. За словами керівника Дніпропетровської ОДА, тоді вони обговорювали комунальні тарифи й по його голосу "нічого не віщувало біди".

"Але ми ж не розуміємо, що йому повідомили в суботу і що відбувалося у нього на душі", — зазначив чиновник.

Прес-служба партії "Слуга народу" опублікувала заяву, в якій вимагає від Національної поліції "забезпечити об'єктивне розслідування" смерті Павлова і "надати наявні факти жителям Кривого Рогу та всім українцям".

Також в політсилі закликали представників "Опозиційної платформи — За життя", членом якої був покійний градоначальник, утриматися від "цинічних спекуляцій навколо цієї теми".

"Вважаємо, що зараз робити якісь висновки та гучні звинувачення цинічно та безвідповідально.", — повідомили в прес-службі "Слуги народу".

Смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова: що про це відомо

Андрій Гальченко, радник Костянтина Павлова, якого знайшли мертвим з вогнепальним пораненням на ганку заміського будинку в селі Вільне Дніпропетровської області, в коментарі "Україна 24" розповів, що смертельний постріл пролунав, коли мер Кривого Рогу відкривав двері. За його словами, тіло градоначальника виявив помічник.

Зброя, яку знайшли біля мера Кривого Рогу, належить Павлову і зареєстровано на нього.

На питання про можливих ворогів або конфлікти Гальченко сказав, що таких не було і зазначив, що в останні дні градоначальника був гарний настрій.

"Я з ним вчора розмовляв. Настрій був нормальний, піднесений. Навіть розмов не було про те, що там щось відбувається", — зазначив радник Павлова.

Гальченко розповів, що мер Кривого Рогу досить обережно ставився до алкоголю і вживав його, в основному, у свята.

Сім'я ж Павлова, за словами радника, знаходиться на відпочинку біля моря. Градоначальник сам звідти повернувся у четвер, 12 серпня.

До цього ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляли, що мер Кривого Рогу після пострілу пройшов ще 10 метрів. Пізніше про це написав і позафракційний нардеп Муса Магомедов.

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[ + – ] Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим Фото: Труха [ + – ] Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим Фото: Труха [ + – ] Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим Фото: Труха

Боєць спецпідрозділу ЗСУ розповів "Телеграфу", що у цивільної зброї, до якого відноситься і знайдена біля тіла Павлова "Сайга", є своя специфіка.

"Згідно з українським законодавством стрілецьку вогнепальну зброю цивільного призначення зі складаним прикладом, як зображена на фото "Сайга", обладнується спеціальним блокуванням при складеному прикладі. Це робиться для того, щоб злочинець, що заволодів подібною цивільною зброєю не мав би можливості провести прихований постріл, використавши карабін зі складеним прикладом", — розповів боєць ВСУ.

У Нацполіції вже розповіли, що відкрили за фактом смерті мера Кривого Рогу кримінальне провадження. Спікер відомства Артем Шевченко заявив журналістам, що правоохоронці виявили на місці інциденту ознаки суїциду, проте в ЄРДР цей кейс внесли по ст. 115 ККУ ("вбивство").

Примітно, що однопартійці Павлова з ОПЗЖ не вірять у версію, згідно з якою мер Кривого Рогу покінчив життя самогубством. Нардеп від цієї політсили Вадим Рабинович заявив, що два дні розмовляв з покійним і тоді він був "веселий і життєрадісний".

Президент України Володимир Зеленський вже повідомив, що "взяв під особистий контроль" розслідування смерті мера свого рідного міста. Глава держави розповів, що 16 серпня заслухає доповідь керівників правоохоронних органів про загибель Павлова і буде вимагати від них регулярних доповідей перед містянами.

Секретарем Криворізької міської ради є депутат від "Слуги народу" Олександр Котляр. Саме він буде виконуючим обов'язки мера міста до нових місцевих виборів.

Нагадаємо, Павлов став мером Кривого Рогу в грудні 2020 року. За нього тоді агітував тодішній керівник Кривого Рогу Юрій Вілкул, який знявся з чергових виборів через стан здоров'я. У 2012 і 2014 роках Павлов ставав нардепом Верховної Ради.