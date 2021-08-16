Жена покойного мэра Кривого Рога отказалась сообщать, почему тот раньше времени вернулся с отдыха

Вдова Константина Павлова воспользовалась правом не давать показания против себя и членов семьи. Ранее сообщалось, что именно она подняла тревогу из-за исчезновения мужа.

Елена Павлова, жена найденного мертвым мэра Кривого Рога Константина Павлова, отказалась давать показания правоохранителям по поводу гибели ее супруга. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на неназванного источника в МВД.

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Так, по словам информатора, жена Константина Павлова не стала раскрывать каких-либо подробностей касательно ее общения с мужем, возможных конфликтов между ними и причин, по которым тот раньше времени решил вернуться из отдыха у моря, где они были вместе.

По информации издания, вдова сослалась на статью 63 Конституции, согласно которой каждый может отказаться от дачи показаний против себя, членов семьи и ближайших родственников.

Стоит отметить, ранее ТСН сообщала, что именно жена Константина Павлова подняла тревогу из-за того, что ее муж не выходил на связь. Она связалась с помощниками супруга и попросила проверить, все ли с ним хорошо.

Однопартиец покойного мэра Кривого Рога — нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович — в эфире "Першого незалежного" рассказал, что вечером накануне смерти Константин Павлов разговаривал со своей супругой, шутил и обсуждал покупку новой собаки. Парламентарий сомневается в том, что градоначальник совершил суицид, отмечая, что у того не было мотивов заканчивать жизнь самоубийством.

[ + – ] Вадим Рабинович о смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова

Примечательно, что, по словам источника "Страны", мобильный телефон покойного мэра Кривого Рога до сих пор не могут разблокировать, из-за чего у правоохранителей нет доступа к его последним перепискам.

Отметим, в понедельник, 16 августа, в соцсетях опубликовали ролик, на котором, вероятнее всего, запечатлены последние минуты жизни мэра Кривого Рога Константина Павлова. Мужчина на видео ходил по дому с оружием в руках и, предположительно, с кем-то переписывался. Впрочем, в середине ролика, судя по всему, вырезан какой-то фрагмент. Также на видео нет момента выстрела, а элементы одежды на Павлове в разных фрагментах отличаются. Руководство полиции Днепропетровской области отказалось комментировать этот ролик.

[ + – ] Видео последних часов жизни мэра Кривого Рога Константина Павлова

Отметим, о смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова, который на последних местных выборах баллотировался от партии ОПЗЖ, стало известно в воскресенье, 15 августа. Его обнаружили с огнестрельным ранением в груди на крыльце его загородного дома в селе Вольное Днепропетровской области. Рядом с ним лежало огнестрельное оружие. Советник мэра Кривого Рога, Андрей Гальченко, в комментарии журналистам рассказал, что Павлов вернулся с отдыха у моря в четверг, 12 августа. Его супруга продолжала оставаться там.

Ранее криворожский журналист Олег Ермолинский сообщил, что полиция отсмотрела видео с камер наблюдения в доме покойного Павлова и увидела, что тот покончил жизнь самоубийством. До этого он же рассказал, что эксперт-криминалист из Нацполиции тоже назвал предварительной версией кончины мэра Кривого Рога суицид.

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко также рассказал СМИ, что сотрудник судебно-медицинской экспертизы после осмотра тела Павлова назвал предварительной причиной его смерти самоубийство.

Прежде в СМИ появилась информация о том, что после выстрела мэр Кривого Рога успел пройти 10 метров.

Однопартийцы Павлова из ОПЗЖ не верят в то, что тот мог покончить жизнь самоубийством. Некоторые парламентарии уже заявили, что "мэра Кривого Рога убили".