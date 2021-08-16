В полиции отказались комментировать видео с последними минутами жизни Павлова (видео)

Также правоохранители не ответили на вопрос, почему по дому Павлов ходил босиком, а когда нашли тело мэра, то на его ногах были носки.

Правоохранители на данный момент рассматриваются три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова, сообщил на брифинге начальник ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анатолий Щадило.

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"Информация (о гибели Павлова. – Ред.) к нам поступила вчера (15 августа. – Ред.). Около 16 часов позвонил его помощник, сказал, что находится в загородном доме Павлова, где находится тело мэра с признаками огнестрельного ранения. Следственно-оперативная группа и криминалисты детально осмотрели место происшествия, сделан анализ камер видеонаблюдения", – рассказал он.

По словам Щадинло, на сегодняшний день рассматриваются три версии произошедшего: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

"Информация, находившаяся на сервере, обрабатывается, других людей на видео мы не увидели, проводится детальный анализ. Мне неизвестно, как видео с камер видеонаблюдения попали в соцсети, сейчас с этой информацией работают специалисты", – сообщил он.

Один из журналистов обратил внимание на тот факт, что в комнате Павлов находился без носков, а на фотографии, где он уже убит, на его ногах носки надеты. Кроме того, он указал на нестыковку во времени на видеокадрах, попавших в соцсети.

"Мы не будем комментировать видео, которое появилось в соцсетях в связи с тем, что нам непонятно, каким образом оно туда попало. Ведется видеонаблюдение как в самом доме, так и на прилегающей к дому территории. На данный момент это видео пересматривается. Касаемо остального, – носков, их отсутствия, – мы расскажем позже", – сообщил начальник следственного отделения Олег Слипчук.

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Также он сообщил, что по предварительным данным, смерть Павлова наступила в промежуток от шести до семи утра, 15 августа, а на его теле было обнаружено одно огнестрельное ранение из зарегистрированного карабина калибра 7,62.

Напомним, в воскресенье, 16 августа в селе Вольное Днепропетровской области был найден мертвым 48-летний мэр Кривого Рога Константин Павлов.

Мэр Кривого Рога умер на веранде собственного дома, на его теле обнаружили огнестрельное ранение. Позже появилась неподтвержденная информация, что после выстрела мужчина успел пройти 10 метров, в связи с чем появились разговоры, что произошло убийство, а не суицид.

Позже в соцестях появились видео с камер наблюдения, расположенных в доме чиновника.