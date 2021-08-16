У поліції відмовилися коментувати відео з останніми хвилинами життя Павлова (відео)

Також правоохоронці не відповіли на питання, чому по дому Павлов ходив босоніж, а коли знайшли тіло мера, то на його ногах були шкарпетки.

Правоохоронці наразі розглядають три версії загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, повідомив на брифінгу начальник ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області Анатолій Щадило.

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"Інформація (про загибель Павлова. — Ред.) до нас надійшла вчора (15 серпня. — Ред.). Близько 16 години зателефонував його помічник, сказав, що він зараз у заміському будинку Павлова, де було тіло мера з ознаками вогнепального поранення. Слідчо-оперативна група та криміналісти детально оглянули місце події, зроблений аналіз камер відеоспостереження", — розповів він.

За словами Щадила, наразі розглядаються три версії події: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.

"Інформація, яка перебувала на сервері, обробляється, інших людей на відео ми не побачили, проводиться детальний аналіз. Мені невідомо, як відео з камер відеоспостереження потрапили в соцмережі, зараз із цією інформацією працюють фахівці", — повідомив він.

Один із журналістів звернув увагу на той факт, що в кімнаті Павлов був без шкарпеток, а на фотографії, де він уже убитий, на його ногах шкарпетки надіті. Крім того, він указав на нестиковку в часі на відеокадрах, які потрапили в соцмережі.

"Ми не будемо коментувати відео, яке з'явилося в соцмережах у зв'язку з тим, що нам незрозуміло, яким чином воно туди потрапило. Ведеться відеоспостереження як у самому будинку, так і на прилеглій до будинку території. Наразі це відео переглядається. Що стосується решти, — шкарпеток, їхньої відсутності — ми розповімо пізніше", — повідомив начальник слідчого відділення Олег Сліпчук.

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Також він повідомив, що за попередніми даними смерть Павлова настала в проміжок від шостої до сьомої ранку 15 серпня, а на його тілі було виявлено одне вогнепальне поранення із зареєстрованого карабіна калібру 7,62.

Нагадаємо, в неділю 16 серпня в селі Вільне Дніпропетровської області був знайдений мертвим 48-річний мер Кривого Рогу Костянтин Павлов.

Мер Кривого Рогу помер на веранді власного будинку, на його тілі виявили вогнепальне поранення. Пізніше з'явилася непідтверджена інформація, що після пострілу чоловік устиг пройти 10 метрів, у зв'язку з чим з'явилися розмови, що сталося вбивство, а не самогубство.

Пізніше в соцмережах з'явилися відео з камер спостереження, розташованих у будинку чиновника.