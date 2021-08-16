Смерть мера Кривого Рогу Павлова: з'явилося відео з камер спостереження в його будинку

У середині відео, судячи з часу, вирізаний якийсь фрагмент. Також незрозуміло, чому змінився ракурс зйомки та немає безпосередньо моменту пострілу.

Смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова обросла новими подробицями. У мережі з'явилося відео з камер спостереження, розташованих у будинку чиновника, знайденого вбитим у неділю, 15 серпня.

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На кадрах видно, що мер Кривого Рогу ходить по коридору, у нього в руках карабін, при цьому Павлов із кимось листується по телефону.

Після цього йде запис із іншої камери відеоспостереження, на якій показано ґанок будинку, в якому загинув Павлов. Раптово з хати вибігає кішка, яка, очевидно, злякалася звуку пострілу. Тварина така налякана, що тікає геть від будинку.

При цьому в середині відео, судячи з часу, вирізаний якийсь фрагмент. Також незрозуміло, чому змінився ракурс зйомки та немає безпосередньо моменту пострілу.

Також одяг на Костянтині Павловому на різних кадрах має різний вигляд.

[ + – ] Запис із камер відеоспостереження

Нагадаємо, в неділю, 16 серпня, у селі Вільне Дніпропетровської області був знайдений мертвим 48-річний мер Кривого Рогу Костянтин Павлов.

Мер Кривого Рогу помер на веранді власного будинку, на його тілі виявили вогнепальне поранення. Пізніше з'явилася непідтверджена інформація, що після пострілу чоловік устиг пройти 10 метрів, у зв'язку з чим з'явилися розмови, що сталося вбивство, а не самогубство.

Керівник Дніпропетровської обласної ОДА Валентин Резніченко повідомив, що попередньою причиною смерті Костянтина Павлова після огляду трупа співробітник судово-медичної експертизи назвав самогубство.