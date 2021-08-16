Смерть мэра Кривого Рога Павлова: появилось видео из камер наблюдения в его доме

В середине видео, судя по времени, вырезан какой-то фрагмент. Также непонятно, почему сменился ракурс съемки и нет непосредственно момента выстрела.

Смерть мэра Кривого Рога Константина Павлова обросла новыми подробностями. В сети появилось видео с камер наблюдения, расположенных в доме чиновника, найденного убитым в воскресенье, 15 августа.

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На кадрах видно, что мэр Кривого Рога ходит по коридору, у него в руках карабин, при этом Павлов с кем-то переписывается по телефону.

После этого, идет запись с другой камеры видеонаблюдения, на которой показано крыльцо дома, в котором погиб Павлов. Внезапно из дома выбегает кошка, очевидно, испугавшаяся звука выстрела. Животное так напугано, что убегает прочь от дома.

При этом, в середине видео, судя по времени, вырезан какой-то фрагмент. Также непонятно, почему сменился ракурс съемки и нет непосредственно момента выстрела.

Также одежда на Константине Павлове в разных кадрах выглядит разной.

[ + – ] Запись с камер видеонаблюдения

Напомним, в воскресенье, 16 августа в селе Вольное Днепропетровской области был найден мертвым 48-летний мэр Кривого Рога Константин Павлов.

Мэр Кривого Рога умер на веранде собственного дома, на его теле обнаружили огнестрельное ранение. Позже появилась неподтвержденная информация, что после выстрела мужчина успел пройти 10 метров, в связи с чем появились разговоры, что произошло убийство, а не суицид.

Руководитель Днепропетровской областной ОГА Валентин Резниченко сообщил, что предварительной причиной смерти Константина Павлова после осмотра трупа сотрудник судебно-медицинской экспертизы назвал самоубийство.