Камеры видеонаблюдения показали, что мэр Кривого Рога Павлов застрелился сам, - журналист

Соратники покойного не верят в то, что Константин Павлов мог сам наложить на себя руки. Они считают, что мэра Кривого Рога убили.

Записи с камеры видеонаблюдения в доме мэра Кривого Рога Константина Павлова свидетельствуют о том, что градоначальник покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщил на своем канале в Telegram местный журналист Олег Ермолинский.

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Так, по словам Ермолинского, правоохранители уже изучили видео с камер наблюдения в жилище покойного мэра в селе Вольное и увидели на них, что Павлов сел у входных дверей, установил ружье прикладом к стене и совершил выстрел "впритык".

Журналист подчеркнул, что правоохранители пока не комментируют эту информацию.

[ + – ] По словам журналиста, полицейские уже отсмотрели камеры видеонаблюдения

Ранее Ермолинский опубликовал информацию о том, что и эксперт-криминалист Днепропетровского областного управления Нацполиции назвал предварительной версией смерти Павлова суицид.

Специалист рассказал, что снаряд пролетел насквозь, сделал рикошет от стены и улетел к соседнему участку. По словам Ермолинского, эксперты отталкивались от информации о расположении тела, найденного оружия и следов крови.

[ + – ] По словам журналиста, эксперт-криминалист также подтвердил версию о самоубийстве

Отметим, до этого и руководитель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко также сообщил журналистам, что предварительной причиной смерти Павлова осмотревший тело сотрудник судебно-медицинской экспертизы (СМЭ) назвал самоубийство. Перед этим и спикер Нацполиции рассказал, что они обнаружили на месте инцидента следы суицида, однако в ЕРДР решили внести кейс по статье 115 Уголовного кодекса ("убийство").

Примечательно, что ранее СМИ со ссылкой на источники в МВД писали, что мэр Кривого Рога после выстрела прошел 10 метров.

Однопартийцы и близкие Павлова не верят в то, что градоначальник мог покончить жизнь самоубийством, подчеркивая, что в последние дни у него было положительное настроение. Некоторые же соратники покойного мэра Кривого Рога — в том числе нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович — уже успели заявить, что "его убили".

Константина Павлова нашли мертвым 15 августа на крыльце его загородного дома в селе Высокое Днепропетровской области. Рядом с его телом лежало оружие, которое, по словам советника мэра Кривого Рога, было зарегистрировано на покойного.