Камери відеоспостереження показали, що мер Кривого Рогу Павлов застрелився сам, — журналіст

Соратники покійного не вірять в те, що Костянтин Павлов міг сам накласти на себе руки. Вони вважають, що мера Кривого Рогу вбили.

Записи з камери відеоспостереження в будинку мера Кривого Рогу Костянтина Павлова свідчать про те, що градоначальник покінчив життя самогубством. Про це повідомив на своєму каналі в Telegram місцевий журналіст Олег Єрмолінський.

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Так, за словами Єрмолінського, правоохоронці вже вивчили відео з камер спостереження в житло покійного мера в селі Вільне і побачили на них, що Павлов сів біля вхідних дверей, встановив рушницю прикладом до стіни й зробив постріл "впритул".

Журналіст підкреслив, що правоохоронці поки не коментують цю інформацію.

[ + – ] За словами журналіста, поліцейські вже переглянули камери відеоспостереження

Раніше Єрмолінський опублікував інформацію про те, що й експерт-криміналіст Дніпропетровського обласного управління Нацполіціі назвав попередньою версією смерті Павлова суїцид.

Фахівець розповів, що снаряд пролетів наскрізь, зробив рикошет від стіни й полетів до сусідньої ділянки. За словами Єрмолінського, експерти відштовхувалися від інформації про розташування тіла, знайденої зброї й слідів крові.

[ + – ] За словами журналіста, експерт-криміналіст також підтвердив версію про самогубство

Відзначимо, до цього і керівник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко також повідомив журналістам, що попередньою причиною смерті Павлова співробітник судово-медичної експертизи (СМЕ), який оглянув тіло, назвав самогубство. Перед цим і спікер Нацполіції розповів, що вони виявили на місці інциденту сліди суїциду, проте в ЄРДР вирішили внести кейс за статтею 115 Кримінального кодексу ("вбивство").

Примітно, що раніше ЗМІ з посиланням на джерела в МВС писали, що мер Кривого Рогу після пострілу пройшов 10 метрів.

Однопартійці та близькі Павлова не вірять в те, що градоначальник міг покінчити життя самогубством, підкреслюючи, що в останні дні у нього був позитивне настрій. Деякі ж соратники покійного мера Кривого Рогу — в тому числі нардеп від ОПЗЖ Вадим Рабинович — вже встигли заявити, що "його вбили".

Костянтина Павлова знайшли мертвим 15 серпня на ганку його заміського будинку в селі Високе Дніпропетровської області. Поруч з його тілом лежала зброя, яка, за словами радника мера Кривого Рогу, була зареєстровано на покійного.