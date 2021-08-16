Дружина покійного мера Кривого Рогу відмовилася повідомляти, чому той завчасно повернувся з відпочинку

Удова Костянтина Павлова скористалася правом не давати свідчення проти себе і членів сім'ї. Раніше повідомлялося, що саме вона підняла тривогу через зникнення чоловіка.

Олена Павлова, дружина знайденого мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, відмовилася давати свідчення правоохоронцям з приводу загибелі її чоловіка. Про це повідомляє видання "Страна" з посиланням на неназване джерело в МВС.

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Так, за словами інформатора, дружина Костянтина Павлова не стала розкривати будь-яких подробиць щодо її спілкування з чоловіком, можливих конфліктів між ними і причин, через які той завчасно вирішив повернутися з відпочинку біля моря, де вони були разом.

За інформацією видання, удова послалася на статтю 63 Конституції, згідно з якою кожен може відмовитися від дачі показань проти себе, членів сім'ї та найближчих родичів.

Варто зазначити, раніше ТСН повідомляла, що саме дружина Костянтина Павлова забила на сполох через те, що її чоловік не виходив на зв'язок. Вона зв'язалася з помічниками чоловіка і попросила перевірити, чи все з ним добре.

Однопартієць покійного мера Кривого Рогу — нардеп від ОПЗЖ Вадим Рабінович — в ефірі "Першого незалежного" розповів, що ввечері напередодні смерті Костянтин Павлов розмовляв зі своєю дружиною, жартував і обговорював покупку нової собаки. Парламентарій сумнівається в тому, що градоначальник скоїв самогубство, зазначаючи, що в того не було мотивів накладати на себе руки.

[ + – ] Вадим Рабінович про смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

Примітно, що, за словами джерела "Страны", мобільний телефон покійного мера Кривого Рогу досі не можуть розблокувати, через що в правоохоронців немає доступу до його останніх листувань.

Зазначимо, у понеділок, 16 серпня, у соцмережах опублікували ролик, на якому, найімовірніше, відображені останні хвилини життя мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Чоловік на відео ходив по дому зі зброєю в руках і, імовірно, з кимсь листувався. Втім, у середині ролика, судячи з усього, вирізаний якийсь фрагмент. Також на відео немає моменту пострілу, а елементи одягу на Павлову в різних фрагментах відрізняються. Керівництво поліції Дніпропетровської області відмовилося коментувати цей ролик.

[ + – ] Відео останніх годин життя мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

Зазначимо, про смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, який на останніх місцевих виборах балотувався від партії ОПЗЖ, стало відомо в неділю, 15 серпня. Його виявили з вогнепальним пораненням у груди на ганку його заміського будинку в селі Вільне Дніпропетровської області. Поруч з ним лежала вогнепальна зброя. Радник мера Кривого Рогу, Андрій Гальченко, в коментарі журналістам розповів, що Павлов повернувся з відпочинку біля моря в четвер, 12 серпня. Його дружина продовжувала залишатися там.

Раніше криворізький журналіст Олег Єрмолінський повідомив, що поліція переглянула відео з камер спостереження в будинку покійного Павлова і побачила, що той покінчив життя самогубством. До цього він же розповів, що експерт-криміналіст з Нацполіції теж назвав попередньою версією смерті мера Кривого Рогу суїцид.

Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко також розповів ЗМІ, що співробітник судово-медичної експертизи після огляду тіла Павлова назвав попередньою причиною його смерті самогубство.

Перш у ЗМІ з'явилася інформація про те, що після пострілу мер Кривого Рогу встиг пройти 10 метрів.

Однопартійці Павлова з ОПЗЖ не вірять у те, що той міг накласти на себе руки. Деякі парламентарії вже заявили, що "мера Кривого Рогу вбили".