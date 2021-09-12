Під Києвом знайшли мертвим суддю, який вів справу про вбивство Шеремета

Віталій Писанец вживав алкоголь разом з адвокатом і слідчим. Останні заявили, що між чоловіками виник конфлікт, а потім у судді пішла кров з носа і той впав.

У селі Погреби Київської області поліція знайшла труп судді Печерського райсуду столиці Віталія Писанця. Про це повідомило видання "Країна" з посиланням на власні джерела в Нацполіціі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Журналісти написали, що тіло судді знаходилося в будинку по вулиці Центральній, будинок належить адвокату Петру Онопенко. Інформація про це була у співробітників поліції ще 11 вересня в 21.11. Коли копи прибули на місце, вони з'ясували, що напередодні суддя разом з Онопенко і слідчим Солом'янського районного управління поліції Євгеном Хоменко відпочивали і вживали алкоголь.

Стверджується, що тіло лежало на підлозі вітальні будинку, а на його одязі були плями, схожі на плями крові. При цьому на самому тілі не було ніяких поранень.

Потім, як пише ЗМІ з посиланням на поліцію, між чоловіками виник конфлікт, під час якого Писанец вдарив слідчого в обличчя. Після цього вони помирилися і ще близько 40 хвилин сиділи і випивали, поки у Писанця різко не пішла кров з носа. Суддя Печерського суду втратив рівновагу, знепритомнів і впав, зачепивши вазу на столі, яка також впала і розбилася. При цьому у Писанця особа набула сині відтінки.

За словами журналістів, адвокат і слідчий намагалися допомогти судді, а незабаром до будинку під'їхали син і зять покійного, які викликали "швидку" і поліцію. Прибулі на місце медики констатували смерть Писанця.

Зараз з учасниками трапези Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії. Серед іншого, вони перевіряють достовірність розказаної ними версії.

Розпочато розслідування за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зараз труп чоловіка в Броварах, де буде проведена експертиза і встановлена причина смерті. Про початок розслідування написав і Офіс генпрокурора.

Слід зазначити, що суддя Писанец був одним із суддів, який вів справу про вбивство журналіста Павла Шеремета. Він неодноразово продовжував запобыжний захід Юлії Кузьменко, Андрію Антоненко та Яні Дугар, які є підозрюваними.

Більш того, не так давно він вів одне із засідань по справі лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука. Адвокати парламентаря заявляли відвід судді Сергію Вовку, однак Писанец не задовольнив клопотання.

Фокус раніше писав про те, що в Києві пройшла акція пам'яті з нагоди п'ятиріччя вбивства Шеремета.

Як повідомлялося раніше, в Дніпропетровській області знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Поруч з тілом градоначальника лежав автомат.

За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, ймовірною причиною смерті стало самогубство на тлі серйозного фінансового аудиту, під час якого були знайдені зловживання.