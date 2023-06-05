"Резонансний лакмусовий папірець": процес у справі про вбивство журналіста Шеремета перезапустять

За словами однієї з підозрюваних, клопотання про заморожування судового розгляду на час воєнного стану не було задоволене. Процес запустять знову через новий склад присяжних.

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Лікарка Юлія Кузьменко — одна з підозрюваних, яка проходить у справі про вбивство білоруського журналіста Павла Шеремета — розповіла, що розслідування буде перезапущено у зв'язку з новим відбором присяжних. Про це Кузьменко повідомила у Facebook.

За її словами, двоє присяжних не мали можливості для виконання своїх обов'язків через виїзд за кордон і мобілізацію. Повідомляється, що клопотання про заморожування судового розгляду на час воєнного стану не було задоволене.

Проте клопотання про зміну запобіжного заходу Яні Дугар (із застави на особисті зобов'язання) та повернення зібраних для застави коштів все ж таки задовольнили. Ці гроші передадуть ЗСУ.

Процес у цій справі названо одним із "резонансних лакмусових папірців", який покаже стан правоохоронної та судової систем України.

"Результат покаже, що у нас, де і як", — зазначається у повідомленні.

Автомобіль журналіста Павла Шеремета підірвали у липні 2016 року за допомогою вибухового пристрою.

Поліція розглядала кілька версій вбивства. Одна з них полягала в тому, що журналіста вбили помилково: він знаходився в автомобілі своєї дружини Олени Притули, співзасновниці видання "Українська правда".

Розглядалися і версії вбивства на ґрунті побутового конфлікту та професійної діяльності. Ще однією версією була дестабілізація становища країни шляхом ліквідації відомої людини.

У вересні минулого року повідомлялося, що в Київській області було знайдено мертвим суддю, який займався справою про вбивство Шеремета.

Також повідомлялося, що 4 серпня підозрюваної за рішенням суду змінили запобіжний захід — з цілодобового домашнього арешту на нічний.