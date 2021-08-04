Фігурантці справи Шеремета Юлії Кузьменко змінили запобіжний захід (фото)

Згідно з рішенням суду, тепер підозрювана буде під нічним, а не цілодобовим домашнім арештом. Поліція вже зняла з неї електронний браслет.

У середу, 4 липня, Шевченківський районний суд змінив запобіжний захід підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко на нічний домашній арешт. Про це у Facebook написали її адвокат Тарас Безпалий і власне Кузьменко.

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Після такого рішення суду Кузьменко повинна буде перебувати вдома в нічний час із 23:00 до 06:00.

Поліцейські вже зняли з підозрюваної браслет стеження, який вона носила майже протягом року.

Фото: Facebook

До цього Кузьменко провела вісім місяців у СІЗО.

Нагадаємо, Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. У грудні 2019 року вже колишній глава МВС Арсен Аваков повідомив про затримання трьох підозрюваних у його вбивстві: військової медсестри Яни Дугарь, музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненка та лікарки Юлії Кузьменко. Утім, у журналістів і громадськості з'явилося безліч питань до запропонованої правоохоронцями версії загибелі Шеремета, на які ті так і не змогли дати відповідь.

20 травня 2021 року президент Володимир Зеленський не заперечив того, що Авакова можуть відправити у відставку через справу Шеремета. У той же день глава держави зізнався, що листувався з підозрюваною Яною Дугарь. 13 липня, за тиждень до п'ятої річниці вбивства Шеремета, Аваков написав заяву про відставку.