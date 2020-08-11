Дело Шеремета: суд отпустил врача Юлию Кузьменко под домашний арест

Врача Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета, отпустили из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает Украинская правда.

Суд частично удовлетворил ходатайство защиты, которая просила отменить арест Кузьменко.

Подозреваемая не может покидать пределы Гнедин, где она прописана, а также общаться с фигурантами дела и обязана появляться в полиции по первому требованию.

Сама Кузьменко, выступая в суде, вспомнила о репрессиях времен СССР и сказала, что ее вместе с другими фигурантами дела преследуют для дискредитации волонтерского и ветеранского движения.

Судьи говорили, что риски, на которые ранее ссылались правоохранители (побега, препятствование следствию и тд), уже недействительны, потому что расследование завершено. Прокурор ответил, что риски якобы продолжают существовать потому, что продолжается следствие относительно заказчиков убийства и они пока еще не установлены.