Убийство Шеремета: Кузьменко продлили арест еще на два месяца

Сейчас материалы расследования находятся на ознакомлении у стороны защиты, после их направят в суд

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Она пробудет под стражей до 13 сентября. Об этом в Facebook сообщил адвокат Тарас Безпалый.

Напомним, Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля 20 июля 2016 года в Киеве. В декабре 2019 года правоохранители задержали по подозрению в его убийстве троих человек: Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и Андрея Антоненко.

На днях апелляционный суд оставил под стражей Антоненко. Другой суд смягчил меру пресечения Дугарь – ей разрешили снять электронный браслет.

Дело об убийстве Шеремета готово к передаче в суд. Об этом 2 июля сообщили в Национальной полиции. Отмечается, что конкретная дата передачи зависит от того, когда адвокаты подозреваемых закончат знакомиться с материалами.