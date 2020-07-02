Дело об убийстве Шеремета готово к передаче в суд, – Нацполиция

Конкретная дата передачи зависит от подозреваемых по делу и их адвокатов.

Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета готово к передаче в суд.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

Отмечается, что конкретная дата передачи зависит от подозреваемых по делу и их адвокатов.

"42 дня прошло с момента завершения досудебного расследования в производстве по факту убийства Павла Шеремета и открытия материалов подозреваемым и их защитникам. Начало рассмотрения этого резонансного дела теперь зависит исключительно от того, когда адвокаты подозреваемых закончат знакомиться с материалами", – сказали в полиции.

В полиции добавили, что следствие не будет ограничивать подозреваемых и их адвокатов во времени на ознакомление с материалами дела, но обращают внимание всех заинтересованных сторон, что начало рассмотрения дела зависит именно от стороны защиты и самих подозреваемых.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают в организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.

На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.

5 июня Арсен Аваков выступал с отчетом перед Верховной Радой.

В это время на площади перед парламентом проходил митинг за его отставку. Протестующие считают, что министр должен ответить за преступления своих подчиненных и покинуть должность. Всего в акции протеста приняли участие около 500 человек.

В тот же день в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова со своей должности.