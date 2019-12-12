Следователям по делу Шеремета оказывалось системное сопротивление, – глава Нацполиции

По словам Клименко, следствие продолжалось по "латентному преступлению", после которого прошло уже три с половиной года, что усложняло его раскрытие

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на брифинге по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета заявил, что следствию оказывалось системное сопротивление.

По его словам, те, кто это делал, будут привлечены к ответственности.

По словам Клименко, следствие продолжалось по "латентному преступлению", после которого прошло уже три с половиной года, что усложняло его раскрытие.

Также он поблагодарил журналистов, которые передали следствию репортажи, "отснятые в рамках журналистских расследований".

"На протяжении следствия на определенных этапах оказалось системное сопротивление. У нас есть понимание, кто это делал. Не исключаю, что в будущем некоторые из этих лиц будут фигурантами расследования", – сообщил Клименко.

Как ранее сообщал Фокус: