Следователям по делу Шеремета оказывалось системное сопротивление, – глава Нацполиции
2019-12-12 20:27:33
По словам Клименко, следствие продолжалось по "латентному преступлению", после которого прошло уже три с половиной года, что усложняло его раскрытие
Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на брифинге по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета заявил, что следствию оказывалось системное сопротивление.
По его словам, те, кто это делал, будут привлечены к ответственности.
По словам Клименко, следствие продолжалось по "латентному преступлению", после которого прошло уже три с половиной года, что усложняло его раскрытие.
Также он поблагодарил журналистов, которые передали следствию репортажи, "отснятые в рамках журналистских расследований".
"На протяжении следствия на определенных этапах оказалось системное сопротивление. У нас есть понимание, кто это делал. Не исключаю, что в будущем некоторые из этих лиц будут фигурантами расследования", – сообщил Клименко.
Как ранее сообщал Фокус:
- 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
- Рок-музыкант Андрей Антоненко рассказал, что ему вменяют организацию убийства Шеремета.
- Позже стало известно об остальных подозреваемых в деле Шеремета.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня было получено много ответов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. По словам Зеленского, для него и его команды дело Шеремета было одним из приоритетных.