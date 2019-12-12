Зеленский не хочет, чтобы расследование убийства Шеремета стало "сериалом"

Президент надеется на скорое завершение расследования

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня было получено много ответов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом президент сообщил на брифинге по поводу задержания подозреваемых в деле.

По словам Зеленского, для него и его команды дело Шеремета было одним из приоритетных.

"Предполагаемые убийцы были сегодня задержаны. Очень много ответов, слава богу, мы сегодня получили. Но есть еще одни вопрос, кто заказчик? Я уверен в том, что на этот вопрос обязательно будет найден ответ. Очень хочу верить, что это будет третья и последняя встреча по делу убийства Шеремета", – заявил президент.

Также президент подчеркнул, что не хочет, чтобы расследование дела стало "сериалом".

"К сожалению, в нашей стране таких дел еще много. Но я уверен в том, что такое тесное сотрудничество правоохранительных органов, позволит найти выводы и все преступники окажутся за решеткой", – подытожил президент.

Как ранее сообщал Фокус:

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Рок-музыкант Андрей Антоненко рассказал, что ему вменяют организацию убийства Шеремета.

Позже стало известно о еще трех подозреваемых в деле Шеремета - Юлии Кузьменко, Петре Кияне и Яне Дугарь