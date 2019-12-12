К Андрею Антоненко сегодня явились с обысками

Андрей Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, ветеран АТО и основатель рок-группы Riffmaster. Именно эта группа исполняет песню "Тихо прийшов, тихо пішов", которая стала негласным гимном Сил Специальных операций ВСУ. О ней в 2017 году даже писал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Андрей Антоненко родился в 1971 году в Киеве. Окончил музыкальную школу по классу цимбал и Культурно-просветительское училище по специальности "дирижер самодеятельного хора", преподаватель игры на гитаре.

В 1989-м основал трэш-метал группу "Лепрозорий". С конца 1990 до 1996 года играл в трэш-метал группе ADEM, в 1996 году основал рок-группу DAZ Machine. Она существовала до 2003 года.

С 2003 года Андрей Антоненко создал группу Riffmaster и стал ее солистом.

Фото: Армия.ФМ

Впервые в зону АТО попал в 2015 году, когда поехал к украинским военным выступать вместе с Сашком Положинским. Служить пошел по контракту, по его же словам принимал участие в боевых действиях. Теперь периодически возвращается уже в зону ООС, все так же служит по контракту. Периодически выступает с концертами.

Поддерживал бойкот украинскими артистами выступлений в стране-агрессоре, а также запрет железнодорожного сообщения между Украиной и РФ. "Если бы у нас было лицензирование выступлений, я бы забирал лицензии у таких артистов и запрещал бы им выступать вообще. Поддерживаешь оккупанта – все, запрет выступать на законодательном уровне", – говорил Андрей Антоненко в интервью в 2017 году.

Андрей Антоненко на своей странице в Facebook занимал активную антироссийскую позицию и поддерживал украинских военных.

Еще 11 декабря 2019 года Антоненко делился своими фотографиями с Майдана 2014 года с подписью: "Майдан. Та сама ніч".

Антоненко также принимал участие в недавних акциях протеста в центре столицы, где митингующие требовали от Зеленского не переходить "красные линии" на переговорах "нормандской четверки".

Также музыкант делился совместными фото с коллегой Александром Положинским, который приходил поддержать акцию на Майдане.

Позиция ветерана АТО по поводу музыкантов, гастролирующих в России, была категорична. Во многих постах в Facebook Антоненко осуждал такой выбор коллег по цеху, а также звезд из РФ, желающих гастролировать в Украине, но поддерживающих российскую агрессию.

Поддерживал в своих постах Антоненко волонтера Мурсю Звиробий.

Известно, что следствие также связывает Антоненко с подрывом электроопор в Херсонской области в ноябре 2015 года. В это время, музыкант в соцсети рассказывает о своем сотрудничестве с Положинским, достижениях сына, а также своей концертной деятельности. В середине ноября музыкант выкладывал фотографии из заснеженной Волновахи, а перед этим из Мариуполя. Но никаких упоминаний о подрыве электроопор на странице у ветерана нет.

Известно, что обыск проводится по адресу Старовокзальная, 7в. Об этом сообщил сам Андрей Антоненко.

Лидер ультраправой группировки С14 Евгений Карась выступил в защиту музыканта и сообщил его адрес проживания.

Также появилась информация, что задержана волонтер и врач Юлия Кузьменко.

На место события едет адвокат Маси Найем. В эти же минуты проходит брифинг при участии Арсена Авакова и Владимира Зеленского.

Также о деле написал Игорь Мосийчук и показал фотографию подозрения, которое вручили Антоненко. Из него становится ясно, что в убийстве Шеремета также подозревают некую Яну Дугарь — военную медсестру и участницу боевых действий на Донбассе.

В комментарии "Радио.Свобода" Артеменко рассказал, что его обвиняют в том, что он якобы "создал группу, которая убила Шеремета"

Как ранее писал Фокус:

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. "Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела!", – написал он.