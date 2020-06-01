Аваков – это стейкхолдер, он должен довести дело Шеремета до конца, – Зеленский

Президент считает, что лучшего министра внутренних дел, чем Аваков, до сих пор нет

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков должен довести дело об убийстве журналиста Павла Шеремета до конца.

Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в резиденции "Залесье" в субботу, передает "Украинская правда" в Тwitter.

"Я считаю, что он должен закончить дело Шеремета... Для общества он стейкхолдер (заинтересованная сторона, причастная сторона, – ред.) этой ситуации, он должен ее довести до конца", – отметил президент.

Вместе с тем, Зеленский считает, что лучшего министра внутренних дел, чем Аваков, до сих пор нет.

"До сих пор нет лучшего министра, так и есть. Я считаю, что он действительно мощный министр. Я понимаю, из-за чего забастовка (против Авакова, – ред.). Я откровенно отвечал на этот вопрос, что если человек взялся за какое-то реально сенсационное громкое дело, он должен его доказать и наполовину его не бросать", – сказал Зеленский.

Кроме того, президент высказался относительно дела убитой Гандзюк.

"Так же, как я боялся за увольнение Рябошапки, чтобы у нас не произошло вопросов с делом Гандзюк. Оно продолжается, я думаю, что оно будет доведено до конца, и заказчики будут посажены за решетку. Такая же ситуация с Арсеном Борисовичем", – резюмировал Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают в организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.

На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.

5 июня Арсен Аваков выступал с отчетом перед Верховной Радой.

В это время на площади перед парламентом проходил митинг за его отставку. Протестующие считают, что министр должен ответить за преступления своих подчиненных и покинуть должность. Всего в акции протеста приняли участие около 500 человек.